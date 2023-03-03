На Гейдара Алиева оказывалось серьезное давление за разоблачение армян, причастных к расстрелам азербайджанской интеллигенции.

Об этом, в частности, сказал в пятницу в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" ветеран органов безопасности Азербайджана, почетный сотрудник СГБ, полковник Азер Гараев, передает Day.Az.

"С первых дней работы Гейдара Алиева в органах безопасности его основной сферой интересов было расследование преступлений, совершенных против азербайджанцев в годы репрессий. Великий лидер поднял архивы и подготовил список троек НКВД, причастных к расстрелу и высылке азербайджанской интеллигенции. Выяснилось, что большинство членов этих "троек", совершивших жестокие преступления против нашего народа, являлись армянами", - сказал он.

По словам Гараева, Гейдар Алиев доложил об этом первому заместителю председателя Комитета государственной безопасности Атакишиеву.

"Он настаивает на возбуждении в отношении этих лиц уголовного дела. Заместитель председателя не приветствует это предложение, возражает и делает замечание Гейдару Алиеву. Он даже советует держаться подальше от таких дел, не рисковать своей карьерой, но Гейдар Алиев проявляет принципиальность, и через некоторое время вновь оказывается на приеме у руководства и настаивает на наказании причастных. Поэтому Гейдара Алиева отстраняют от работы, но через несколько месяцев осознают свою ошибку и возвращают на службу - потому что он был очень профессиональным сотрудником, достойно справлявшимся со своей работой. То есть великий лидер всегда был верным своему народу, своему государству, независимо от того, где и на какой должности он работал. Он всегда вызывал восхищение азербайджанского народа", - сказал он.

Гараев отметил, что за годы работы в КГБ метод работы Гейдара Алиева, его профессионализм, высокий опыт вызывали большой интерес и положительный отклик в масштабе СССР.

"Гейдар Алиев, по поручению центрального руководства, часто командировался в союзные республики, где встречался с сотрудниками органов спецслужб, выступал с лекциями, делился своим опытом. Свободное владение русским языком, его уникальный профессионализм неуклонно повышали его авторитет в масштабе Союза", - сказал он.