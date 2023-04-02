Президент Ильхам Алиев создает новые возможности для развития азербайджанских СМИ

Автор: Эмин Алиев,

главный редактор АМИ Trend

1 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в Налоговый кодекс страны, согласно которым СМИ и другие субъекты медиа освобождаются от уплаты налога на прибыль, упрощенного налога и НДС. Эта мера стала еще одним воплощением государственной политики, направленной на развитие и укрепление отечественных средств массовой информации.

Спустя 30 лет после восстановления независимости мы можем с большой гордостью сказать, что наша страна прошла путь стремительного развития и стала влиятельным игроком на политической карте мира. За эти годы, благодаря опеке и заботе государства, стремительно развивался и сектор медиа. Шаги, предпринимаемые Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой по созданию условий для развития азербайджанской прессы, способствовали формированию в стране авторитетных СМИ, отвечающих современным вызовам, ставших неотъемлемой частью международного информационного рынка. Подчеркну, что интеграция азербайджанских СМИ в глобальный медиарынок стала возможной благодаря чуткому отношению Президента Ильхама Алиева к развитию журналистики.

Освобождение СМИ от выплаты основных налогов создает азербайджанским медиа условия для выхода на новый уровень развития. Любое СМИ - это в том числе бизнес-структура и работодатель для тысяч людей. И сейчас у редакций высвобождаются дополнительные финансовые ресурсы, которые безусловно будут направлены на повышение квалификации журналистов, реализацию новых проектов, модернизацию инфраструктуры и другие направления.

Безусловно, эти меры крайне позитивно скажутся как на профессиональном уровне отечественных медиа, так и на их конкурентоспособности в международном масштабе.

Как журналисты, и как граждане своей страны мы благодарны главе государства за созданные для нас условия и поддержку, которые позволяют нам и нашим редакциям развиваться, совершенствоваться, и уверенно смотреть в будущее.