Подходит к концу процесс составления и уточнения списка избирателей

Завершается процесс составления и уточнения списка избирателей по стране.

Об этом Day.Az сообщили в четверг в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Было отмечено, что в связи с этим завтра состоится заседание ЦИК.

Напомним, что процесс составления единого списка избирателей начался в январе.

Отметим, что в соответствии с требованиями Избирательного кодекса список избирателей должен утверждаться ежегодно до 30 мая по форме, установленной ЦИК, и размещаться на соответствующем сайте структуры