https://news.day.az/politics/1567523.html Подходит к концу процесс составления и уточнения списка избирателей
Подходит к концу процесс составления и уточнения списка избирателей
Завершается процесс составления и уточнения списка избирателей по стране.
Об этом Day.Az сообщили в четверг в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.
Было отмечено, что в связи с этим завтра состоится заседание ЦИК.
Напомним, что процесс составления единого списка избирателей начался в январе.
Отметим, что в соответствии с требованиями Избирательного кодекса список избирателей должен утверждаться ежегодно до 30 мая по форме, установленной ЦИК, и размещаться на соответствующем сайте структуры
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