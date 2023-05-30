https://news.day.az/politics/1568856.html В Азербайджане учреждена новая медаль
В Азербайджане учреждена новая медаль
В Азербайджане учреждена новая медаль.
Как сообщает во вторник Day.Az, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медали Азербайджанской Республики "За заслуги в области разминирования".
После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
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