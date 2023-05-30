В Азербайджане учреждена новая медаль.

Как сообщает во вторник Day.Az, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медали Азербайджанской Республики "За заслуги в области разминирования".

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.