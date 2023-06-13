Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Тахмаз Асадов

После успешного переизбрания на пост президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что первые свои зарубежные визиты он совершит в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) и братский Азербайджан. Турецкий народ сумел успешно преодолеть очередное историческое испытание. На очередных президентских выборах более половины турецкого народа единогласно продемонстрировала всему миру, что они хотят видеть Реджепа Тайипа Эрдогана президентом Турции в течение следующих 5 лет.

В целом 28 мая стало двойным праздником для азербайджанского народа. Отметив 105-летие независимости, азербайджанский народ с большим воодушевлением отпраздновал победу Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, прошедших в братской, дружественной и союзной стране Турции. Таким образом, не сбылись мечты тех, кто хотел подорвать турецко-азербайджанскую дружбу и братство.

В результате этих выборов азербайджано-турецкое братство, являющееся примером его непоколебимости и вечности, еще раз проявило себя в результате этих выборов. В Азербайджане также с воодушевлением отпраздновали избрание Эрдогана и разделили радость своих братьев, еще раз наглядно продемонстрировав братство "одного народа, двух государств".

Президент Ильхам Алиев первым поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с избранием на пост президента. В то же время Президент Ильхам Алиев пригласил своего коллегу посетить Азербайджан. Это событие - еще одно проявление нерушимой дружбы и братства. По сути, развитие сегодняшних отношений между двумя народами и государствами до такого уровня, и то, что они достигли своего пика, как раз и есть политика искренней дружбы и братства двух лидеров.

Сегодня как в региональных процессах, так и в глобальных событиях азербайджано-турецкий тандем играет решающую роль во всех сферах. Глобальные акторы также прекрасно знают, что роль дружбы между Баку и Анкарой имеет решающее значение в формировании сегодня такого союза, как Организация тюркских государств (ОТГ), его укреплении, становлении важной фигурой во многих регионах в качестве ведущей организации. Самый большой план ненавистников тюрков состоял в том, чтобы разлучить эти две братские страны друг от друга. Однако народ Турции преодолел все эти процессы и не оставлял свою судьбу на упование какому-либо западному политическому центру.

Тот факт, что Президент Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к народу в Стамбуле после оглашения результатов выборов с гордостью отметил, что первое поздравление от Президента Азербайджана Ильхама Алиева стало еще одной пощечиной по этим силам. Эрдоган, разделивший радость от этого примера братства со своими избирателями, также поставил на место тех, кто хочет подорвать нерушимую дружбу между Баку и Анкарой.

Что касается названий стран, которые Реджеп Тайип Эрдоган посетит впервые, ничего удивительного не произошло. График визитов подтвердил, что и на этот раз турецкий лидер будет придерживаться своей традиции и не отклонится от своего пути. Официальная информация о том, что после Турецкой Республики Северного Кипра самолет с Президентом Турции на борту приземлился в Баку вчера вечером, также свидетельствует о том, что все продолжается с того места, где оно было остановлено в связи с президентскими выборами, и будет развиваться все сильнее и решительнее.

Тот факт, что глава братской страны прибыл в Азербайджан вечером, проведя здесь ночь, спланировав утром процесс официальной встречи, также свидетельствует о том, что Эрдоган чувствует себя в Азербайджане как дома.

Азербайджано-турецкая дружба и братство бескорыстны и постоянны. Турция хорошо понимает, что усиление Азербайджана означает усиление Турции, а Азербайджан хорошо понимает, что усиление Турции означает усиление Азербайджана. Сегодня приоритетным политическим путем, стоящим перед обеими странами, является возрождение тюркского мира, превращение его в ведущий мировой центр силы, и не оставлять судьбы тюрков, мусульман всего мира, а также слабых государств мира на упование других глобальных акторов, которые думают о том, чтобы сокрушить других своими двойными стандартами, неумелыми действиями, когда их интересы выходят на первый план.

Такова реальность, что сегодня в мире нет иных стран, которые были бы так близки, как Азербайджан и Турция. Шушинская декларация, вторая годовщина которой скоро будет отмечаться, является дорожной картой для будущего развития азербайджано-турецких отношений. Наряду с межгосударственными отношениями важную роль в восходящем развитии этого союза играют личная репутация руководителей, дружеские и братские отношения друг с другом, сплоченность наших народов как семьи. Можно сказать, что с победой Реджепа Тайипа Эрдогана отношения двух братских стран еще больше укрепились.

Нет ни малейшего сомнения, что какую бы поддержку ни получил Азербайджан от Турции во время 44-дневной карабахской войны, какую бы безвозмездную и оперативную помощь Турция не получила от своего брата Азербайджана в лесных пожарах и одном из крупнейших в мире землетрясений, это безвозмездное братство продвинется еще дальше, отныне это единство будет только способствовать усилению турецкой нации.