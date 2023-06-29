Совет прессы Азербайджана осудил нападение на съемочную группу AZTV во Франции

Совет прессы Азербайджана выступил с заявлением в связи с нападением на сотрудников ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" 28 июня этого года во Франции.

Как сообщает в четверг Day.Az, в заявлении говорится, что нападение на сотрудников ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" во Франции является результатом нетерпимого отношения к свободе слова и выражения.

"Во Франции не в первый раз происходят случаи ограничения деятельности журналистов, выполняющих свои профессиональные обязанности, насилия в отношении них. С подобной ситуацией при исполнении служебных обязанностей во Франции столкнулись и сотрудники AZTV. Репортер и оператор съемочной группы получили легкие телесные повреждения, при этом у них была отобрана видеокамера. Попытки вернуть видеокамеру не только не увенчались успехом, представителям СМИ еще и угрожали оружием.

Совет прессы Азербайджана решительно осуждает произошедшее и призывает французские власти дать правовую оценку факту явного вмешательства в работу азербайджанских журналистов при исполнении ими профессиональных обязанностей, предпринять необходимые шаги для скорейшего выявления и привлечения к ответственности виновных. Совет также призывает ведущие организации в Европе и мире, специализирующиеся на защите свободы слова и выражения, прав СМИ, держать этот вопрос в центре внимания, проявляя солидарность. Совет прессы Азербайджана заявляет, что неподобающее обращение с сотрудниками AZTV является подавлением свободы слова и выражения, считающейся важной составляющей фундаментальных прав и свобод человека, а также представляет собой ограничение права на получение информации. Виновники инцидента должны быть в обязательном порядке привлечены к ответственности, чтобы подобные негативные события не стали тенденцией и не повторились в будущем", - говорится в заявлении.