Такой взрослый, а в сказки веришь: приключения Араика и Рубена

Автор: Акпер Гасанов

Есть известный анекдот о том, как джинн пообещал скалолазу, который взобрался на пик высокой горы, исполнить три его желания, если скалолаз сумеет порадует джинна выполнением его сексуальных фантазий. В финале этой истории джинн интересуется, сколько лет скалолазу. Тот отвечает, что сорок лет ему уже. "Такой взрослый, а в сказки веришь", улыбаясь промолвил джинн.

Рубену Варданяну, который в последнее время все чаще отрекается от своего российского гражданства, оставаясь при этом московским засланцем, отправленным в Карабахский экономический район Азербайджана для дестабилизации ситуации там, в этом году исполнилось 55 лет. Взрослый, как видим, уже давно. Но, что поразительно, верит он в сказки. Причем, рассказанные вожаком карабахских сепаратистов Араиком Арутюняном, коему в декабре стукнет 50 лет.

Впрочем, можно историю их взаимоотношений трактовать и с точностью до наоборот, указав на то, что это Араик верит в сказки, рассказанные Рубеном. В том, что оба они сказочники, по сравнению с коими братья Гримм нервно курили бы в сторонке, сомневаться нет никаких оснований. В общем, кто из них двоих, Варданян или Арутюнян, был джинном а кто скалолазом в разные периоды времени- судить сложно.

Но финал их свежей разборки таков, что это Араик может ухмыляться, глядя на Рубена, и приговаривать, застегиваясь: "Такой взрослый, а в сказки веришь". И это Варданян еще легко обделался. Вон, жителя Ханкенди Давида Минасяна, который в эфирах в Facebook подражает Арутюняну, доставили в полицию. Его там, как сообщает сам Минасян, в профилактических и воспитательных целях надо полагать, избили.

Варданян остался цел и невредим, но все увидели и запомнили, что Арутюнян выставил его в позорном свете. Как все произошло? Все предельно просто. Пообещал глава карабахских сепаратистов, что уйдет в отставку. Новость эту, как известно, быстро распространили многие армянские телеграмм-каналы. Видимо, уж больно сильно всем опостылел Араик, что все так радостно поведали о его возможном расставании с насиженным креслом.

Казалось бы, и ежу, даже армянскому, должно было быть понятно, что добровольно с такой должностью не расстаются. Ибо, она обеспечивает поток финансовых средств, на которые позже можно скупать недвижимость в России, чувствуя себя ровней тамошним олигархам, а не каким-то там сепаратистам. Потому и ожидаемо было скоропалительное опровержение новости о добровольной отставке Арутюняна со стороны его "офиса".

И что вы думаете? Из кустов, а может быть и из под груды грязного белья российских миротворцев, вылез на свет Рубен Варданян. Вылез и опубликовал в своем аккаунте в Facebook видео, на котором Арутюнян лично заявляет, что в ближайшие дни покинет свой "пост". "В начале недели вы сказали, что намерены уволиться, и вас не нужно отговаривать, поскольку вы уже приняли решение, причем не в первый раз, - прокомментировал видеозапись Рубен Варданян. - Из восьми человек, присутствовавших на том собрании, часть вам все равно не поверила. Но другая сказала: "А может быть, на этот раз он говорит правду?"

Вот прямо классическая дворовая разборка получается. Мол, ара, есть свидетели, Араик. Стало быть, "за базар нужно отвечать". Дальше было еще веселее. Варданян также упомянул "боевиков, заявившихся в парламент НКР". По его словам, появление в "парламенте" боевиков, представившихся "участниками войны", а также их угрозы в адрес тех, кто требует отставки Арутюняна, является "пересечением красной черты".

Нет, ара, прыжком в пустой бассейн! Какие "красные линии", кто их нарисовал, кто их всерьез воспринимает?! Осталось только услышать про круг от бублика или про мертвого осла уши. Просто поразительно, как Варданян, который сколотил огромный капитал на финансовых махинациях, поверил обычному прохиндею Арутюняну, многократно уже обнулявшему свои обещания расстаться с насиженным креслом.

Самое пикантное в этой истории это то, что и Варданян и Арутюнян находятся в безвыходном положении, поскольку Азербайджан полностью контролирует дорогу Лачин-Ханкенди, отрезав сепаратистов от внешнего мира. Стало быть, перед ними маячит перспектива спасать свою шкуру бегством из Ханкенди в одном и том же автомобиле. Возможно, это снова будет транспорт российских миротворцев. И снова, лежать придется под грудой грязного белья. А там, уже важно будет, кто является джинном а кто скалолазом из анекдота.