Генпрокуратура о привлеченных к ответственности в рамках "Тертерского дела"

По четырем уголовным делам, связанным с т.н. "Тертерским делом", привлечены к уголовной ответственности 18 человек.

Об этом сказал начальник Следственного управления Генпрокуратуры Азербайджана Немат Заманов во время прямой трансляции на странице ведомства в социальной сети Instagram, сообщает в пятницу Day.Az.

По его словам, ранее по данному делу было проведено расследование в отношении 45 человек, привлеченных к уголовной ответственности, и уголовные дела против многих из них были прекращены на оправдательных основаниях.

Отметим, что в декабре 2021 года в Генеральной прокуратуре были приняты решения о возобновлении производства по уголовным делам, связанным с "Тертерским делом". В ходе расследования подозреваемые по делу были привлечены к уголовной ответственности.

Привлеченные к уголовной ответственности обвиняются по статьям 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), 145.3 (незаконное лишение свободы, повлекшее смерть), 293.3 (истязание, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, не считающееся пыткой), 341.2.2 (превышение должностных обязанностей), 341.2.3 и другим статьям УК АР.