Президент Ильхам Алиев создает новое будущее для освобожденных территорий

Автор: Эмин Севдималиев

Последние десять дней можно по праву считать историческими для Карабаха. Азербайджану удалось полностью искоренить сепаратизм на своей территории, что стало одним из самых значительных достижений страны. Вслед за этим начались переговоры с представителями этнических армян, которые призваны ускорить их реинтеграцию в азербайджанское общество. И, конечно же, азербайджанская общественность помнит начало победоносной войны в сентябре 2020 года. На фоне этих событий особенным кажется поездка Президента Ильхама Алиева в Джебраильский и Зангиланский районы.

Особенная роль поездки главы государства в регионы страны заключается в том, что глава государства вновь подчеркнул один из основных приоритетов своей работы - восстановление и развитие освобожденных территорий. И это понятно, так как долгие годы армянской оккупации привели к их полному уничтожению.

Стоит подчеркнуть, что Президент Ильхам Алиев избрал системный подход к поездке в оба района страны. Как и всегда он ознакомился со строительными работами в жилых частях Джебраила. В частности глава государства ознакомился со строительными работами, проводимыми в первом жилом массиве. Во многих смыслах это является главной частью визита так как обеспечения комфорта будущих жителей является первостепенной задачей в каждой стране. Но комфортная жизнь горожан невозможна без эффективной работы необходимых органов. По этой причине не вызывает удивление и участие Президента Ильхама Алиева в закладке фундамента административного здания в городе Джебраил, а также открытие Джебраильского центра цифрового управления ОАО "Азеришыг".

Подход Президента Ильхама Алиева ясно демонстрирует его видение, которое имеет три основных направления:

Обеспечение комфортных условий для проживания населения; Организация эффективной работы органов управления для последующего администрирования; Развитие ключевой инфраструктуры.

Аналогичная стратегия прослеживается и в рамках поездки главы государства в Зангиланский район, но с небольшими модификациями. По сравнению с программой мероприятий в Джебраиле, Президент Ильхам Алиев уделил большее внимание жилищным вопросам. В частности, лидер Азербайджана заложил фундамент села Алыбейли и села Зангилан, в дополнение к этому был заложил фундамент второго жилого комплекса в городе Зангилан, ознакомился с работами, проводимыми в Зангиланской городской мечети. Также глава государства заложил фундамент третьего и четвертого жилых комплексов.

Это показывает, что приоритетным направлением деятельности в Зангилане является создание жилищного фонда, который будет использоваться для последующего возвращения жильцов и проведения необходимых инфраструктурных работ. Но для обеспечения комфорта жильцов также был заложен и фундамент детского сада на 160 мест в городе Зангилан, что является необходимым элементом социальной инфраструктуры.

Однако, несмотря на большой фокус на развитие жилищного фонда Зангиланского района со стороны Президента Ильхама Алиева, глава государства также принял участие в открытии гидроэлектростанции "Джахангирбейли", что указывает на одновременную работу в нескольких направлениях.

Мы можем увидеть, что поездки главы государства ставят целью одновременное и систематическое развитие ряда сфер жизнедеятельности на освобожденных территориях. Сегодняшние мероприятия, в которых принял участие Президент Ильхам Алиев, показывают, что целью политического руководства страны является восстановление достойных условий для жизни в Карабахе и его последующая интеграция в экономическую систему страны для укрепления экономики Азербайджана.

Резюмируя, поездку Президента Ильхама Алиева в Джебраильский и Зангиланский районы можно описать как работу, направленную на систематическое выстраивание комфортной жизни на освобожденных территориях для будущих жильцов. Конечно, учитывая колоссальный объем работы и затраты, в контексте времени, нельзя ждать сиюминутного результата. Однако, такие поездки и являются кирпичиками, которые затем складываются в долговечный фундамент для будущих поколений.