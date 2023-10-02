Те армяне, что выберут Азербайджан, только выиграют

Сегодня речь не идет о том, что кто-то победил, а кто-то проиграл. Речь идет о том, что все встало на свои места. Принцип вселенской справедливости работает, Всевышний его пока что не отменял.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

На днях карабахский конфликт пришел к своему логическому финалу. Скончался он в "возрасте" 35 лет. За эти годы азербайджанскому народу пришлось пережить немало трагедий и потерь. Многие годы азербайджанские беженцы и вынужденные переселенцы прожили в палаточных городках. Таких городков было 12-ть, и, несмотря на все меры, принимавшиеся государством, жизнь людей в них была нелегкой. Они были оторваны от своих родных земель, лишились всего, многие потеряли своих родных и близких. Никакая гуманитарная помощь не смогла бы загладить эту боль. Карабахский конфликт оставил в душе каждого из нас глубокий след. В Азербайджане нет семьи, которой бы он так или иначе не коснулся. Поэтому сегодня наши сердца полны радостью. Сегодня мы видим, как руководство Азербайджана грамотно, мудро, поэтапно и тонко наносит последние штрихи.

Сепаратистское образование самораспустилоось. Хотя его существование не было официально признано никем в мире, очень хорошо, что сепаратисты объявили об этом во всеуслышание и подписали соответствующий документ. Конечно, сделать этот неизбежный шаг им нужно было еще три года назад, чтобы избежать новых жертв и потерь. К сожалению, порой просветления разума приходятся ждать очень долго. Когда только начали разворачиваться лозунги "миацума" и "Армении от моря до моря", все понимали, что это абсурд, преступная идея, которая не имеет никакого исторического и морального обоснования, однако будет стоить региону большой крови. Это было ясно уже тогда. К сожалению, пришлось пережить многое, прежде чем прийти к сегодняшнему дню.

Я уверен, что принцип вселенской справедливости существует. Этот принцип трактуется только так: справедливость и правда всегда побеждают. Мы сегодня являемся свидетелями торжества этого принципа. Все происходит с такой скоростью, что мне иногда кажется, что, может быть, это сон. 35 лет это очень большой срок. И я счастлив констатировать сегодня, что справедливость в нашем мире все-таки существует.

Сегодняшние процессы очень важны и для армянского народа. У него появилась возможность вернуться с неправильно выбранного пути, найти верный маршрут и начать жить заново. Посмотрите, сколько выгоды приносит региону сотрудничество Грузии и Азербайджана. Теперь представьте, как расцветет Южный Кавказ, когда осуществится взаимодействие всех трех стран, основанное на соблюдении интересов друг друга, взаимном уважении и взаимопонимании. В свое время общенациональный лидер Гейдар Алиев предлагал Армении подключение к азербайджанским проектам в обмен на освобождение захваченных земель и мирное сосуществование. Ереван отказался и проиграл. Сейчас у армянского народа появилась возможность оглянуться на пройденный им за тридцать лет путь и попытаться его переосмыслить во благо и своей страны, и всего региона.

Сегодня Армения принимает беженцев. Мы как никто другой понимаем сложность ситуации, знаем, насколько это трудно для принимающей стороны. На протяжении более 30 лет мы сталкивались с этой ситуацией и прекрасно знаем проблемы, перед которыми оказалась армянская сторона. Но есть разница, о которой невозможно не сказать.

Во-первых, оказавшемуся в начале 90-х годов в состоянии гуманитарной катастрофы Азербайджану не оказывалась та всемирная поддержка, какую получает сегодня в связи с прибытием беженцев Армения. Во-вторых, азербайджанское население Армении и бывшей НКАО выезжало не добровольно, а подверглось этнической чистке. Только в ХХ веке азербайджанцы Армении пережили три принудительные депортации, одна из которых была осуществлена на основании указа, изданного центральными властями СССР!

Несмотря на все это, азербайджанская сторона никогда не ставила вопрос о выдворении армянского населения из Карабаха. Мы абсолютно далеки от подобной позиции. Наоборот, после Победы в 44-дневной войне Азербайджан начал говорить о реинтеграции, о мирном сосуществовании, показывал маршруты достижения этой цели. Выступа с речью в Зангилане, Президент Ильхам Алиев еще раз официально заявил, что права и безопасность армянского населения Карабаха будут защищены. Армянской общине уже представлен план реинтеграции, который охватывает соблюдение их религиозных, образовательных, культурных, муниципальных и всех других прав. Эти права определены и в международных документах, и в Конституции Азербайджана.

Можно только восхищаться тем, с какой разумной последовательностью, с каким терпением и гуманизмом Баку сегодня делает шаги на территориях, где был полностью восстановлен суверенитет нашего государства после антитеррористических мероприятий 20 сентября. Далеко не каждая победившая врага после 30-летней кровавой оккупации страна способна на такое. Сразу после капитуляции сепаратистов, началось масштабное оказание гуманитарной помощи, по Агдамской и Лачинской дорогам пошли грузы с продовольствием и медикаментами, а в связи с большими жертвами, последовавшими за страшным взрывом в Ханкенди, Азербайджан открыл для Армении закрытое больше 30 лет воздушное пространство над Карабахом, чтобы можно было перевезти погибших и раненых. Наши пожарные, подразделения МЧС Азербайджана тушили пожар после взрыва, наши специалисты исследовали место трагедии и подняли из-под завалов тела 48 погибших жителей Карабаха. За порядком в Ханкенди совместно с российскими миротворцами сегодня следит и азербайджанская полиция. И при этом не происходит никаких эксцессов, не возникает никаких проблем с местным населением.

Еще раз хочу подчеркнуть - можно только восхищаться тем, как руководство Азербайджана выстроило дорожную карту постепенного перехода армянонаселенной территории Карабахского региона под контроль Баку. Я сам являюсь членом Рабочей группы и свидетелем того, как наше правительство планомерно проводит работу в этом направлению. Все структуры, представленные в этой группе, готовы сделать все возможное, чтобы те, кто решат остаться, почувствовали себя полноправными гражданами Азербайджана и получили достойную и благополучную жизнь. Те, кто решат остаться, выиграют. Они почувствуют все преимущества жизни в многонациональном обществе, станут частью огромной дружной семьи народов. Разнообразие это прекрасно, это наше достояние и наша гордость.

Что могу посоветовать армянскому народу после всего случившегося? Как и всегда, скажу соседям: не будьте ведомыми, не будьте инструментами в чужих руках, научитесь мыслить самостоятельно, поднимите головы и вспомните, что вы независимое государство. То, что все происходившее на протяжении более чем 30 лет, не служило интересам армянского народа, уже, думаю, понятно и самим армянам. Пора подумать о будущих поколениях, надо сделать все, чтобы не оставить им вражду. Пройдут десятилетия, сменятся поколения, но вражда останется. Избавляться от нее нужно сегодня. Это задача нашего поколения - строить фундамент будущего мирного сосуществования.

Приняв азербайджанское гражданство, армяне Карабаха смогут спокойно жить на этой земле и пользоваться теми же правами, что и любой гражданин Азербайджана. Баку на официальном уровне уже говорил о том, что готов принять желающих вернуться. Единственным условием является переход в гражданство Азербайджана со всеми вытекающими из этого конституционными правами и обязанностями гражданина. Других условий перед карабахскими армянами не ставится. Азербайджан многонациональная страна, для нас наличие армянской общины в Карабахском регионе не представляет никакой проблемы, если это население интегрировано в общество, живет мирной жизнью, чтит Конституцию и законы страны.

Азербайджан заинтересован в том, чтобы армянское население не выезжало. Президент Ильхам Алиев неоднократно говорил, что эти люди будут жить на нашей земле еще лучше, чем жили до конфликта, а Азербайджанское государство гарантирует им безопасность и все права, какими пользуются другие граждане страны. Все знают, что слово Президента Азербайджана равносильно его подписи. Я бы посоветовал выехавшим из Азербайджана армянам прислушаться к этим словам, потому что наш Президент всегда выполняет данные им обещания. У армянского населения будет возможность сравнить, ведь националисты, дашнаки и сепаратистская верхушка много их обманывали.

Еще я бы посоветовал армянскому народу уйти как можно дальше от нацистских постулатов вроде "генетической несовместимости". Наверняка все помнят, что озвучил его экс-президент Армении Роберт Кочарян. Считаю такую пропаганду преступлением против своего собственного народа.

Я более чем уверен, что азербайджанский и армянский народы способны сами урегулировать отношения и жить рядом в мире и взаимопонимании. Нужно только, чтобы никто со стороны не вклинивался в идущие процессы и не тормозил позитивные тенденции. А что касается националистов, развязавших конфликт и поддерживавших его более трех десятков лет, то что-то мне подсказывает, что армянский народ сам рано или поздно спросит с них за потерянные жизни, за разрушенные перспективы и несбыточные обещания. Карабахские армяне, потерявшие благополучную и спокойную жизнь благодаря этим играм и нечистоплотным планам, предъявят счет и призовут их к ответу.

Лейла Таривердиева