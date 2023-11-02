Инвестиции в свой крах: новые чудачества Никола Пашиняна

Автор: Акпер Гасанов

Греция направила Армении гуманитарную помощь для армянского населения, которое предпочло покинуть Карабахский экономический регион Азербайджана, перебравшись в Армению. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Греции в Армении Евангелос Турнакис. Он сообщил, что греческая сторона направила в Армению четыре тонны гуманитарного груза.

Добавляется, что в Ереван также прибыла группа профильных специалистов, состоящая из психологов и социальных работников, которые окажут психологическую помощь армянам, которые выехали из Ханкенди и иных населенных пунктов Карабахского экономического региона нашей страны. Их будут лечить, хотя сепаратизм является неизлечимой болезнью.

Греки тут не единственные, готовые принять участие в данном процессе. Активничают, ясное дело, французы. Американцы тоже голос подают. В основном, ангажированные армянской диаспорой США американские сенаторы и конгрессмены. Они вопят про важность выделения РА десятков, если не сотен миллионов долларов на помощь карабахским армянам. Правда, пока это только пожелания, не более того.

При этом мы видим, что руководство РА безостановочно ходит по миру с протянутой рукой, вымаливая финансовую помощь везде, где на нее хотя бы потенциально можно рассчитывать. Параллельно в РА заманивают всех, кто может помочь в деле выделения средств, необходимых для содержания карабахских армян. Немалая часть из которых, замечу, уже покинула РА или планирует это сделать в самое ближайшее время.

В любом случае, гостям из-за рубежа демонстрируют последнего лидера карабахской хунты Самвела Шахраманяна. Вот, к примеру, сводили к нему делегацию во главе с французским депутатом Европарламента Николя Беем, итальянским депутатом Европарламента Винченцо Софо и Марион Марешаль, возглавляющей список французской партии "Reconquête" на предстоящих выборах в Европарламент. О встрече в соцсетях написала депутат французского парламента Марион Марешаль.

Она пришла в восторг от встречи с тем, кто недавно заявил о самороспуске карабахской хунты. Как мало, оказывается, нужно француженке, чтобы почувствовать себя удовлетворенной! Впрочем, дело тут вовсе не в ней. Это политика, которую реализовывает премьер-министр РА Никол Пашинян. Да, тот самый, который так много априори неосуществимого обещал гражданам РА, едва придя к власти в результате "шашлычной резолюции".

В итоге, РА проиграла войну с Азербайджаном, погрузилась в общенациональную скорбь, связанную с крахом многочисленных мифов. А еще, Армения лишилась средств от грабежа оккупированных территорий Азербайджана. О, это были огромные средства! Компенсировать их потерю подачками от зарубежных стран, РА не может. В РА, в итоге, вынуждены раздавать карабахским армянам сущие копейки.

Вон, министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян гордо отчитался по поводу того, что карабахские армяне получили по 100.000 драмов. Чтобы было понятно, это по 425 манатов на каждого. Выплата единоразовая. И иди, гуляй с этой суммой, в любом интересующем тебя направлении. Понятное дело, что привыкшие жить грабежом азербайджанских территорий, получавшие ранее неконтролируемую финансовую помощь из-за рубежа карабахские армяне, впали в расстройство.

Потому и бьет официальный Ереван во все колокола. Подайте, говорит, кому и сколько не жалко. Мне, говорит официальный Ереван, такую ораву вчерашних сепаратистов кормить надо! И вот тут мы констатируем, что Никол Пашинян, давно уже доказавший, что является классическим олухом, вполне может проморгать формирование у себя под носом серьезной оппозиции к себе.

Да, Пашинян несколько успокоился тем, что бывшие лидеры карабахской хунты находятся под следствием в Баку и нескоро еще объявятся в Армении. Успокаивает он себя и тем, что "карабахский клан" многократно получал от армянского общества вотум недоверия. Но недооценивать риски, плодящиеся прямо тут и сейчас- это огромная ошибка для Пашиняна.

Он ведь, как уже всем очевидно, напрочь лишен реформаторских способностей. Единственный выход для выхода РА из самоизоляции- безоговорочно согласиться на реализацию тех региональных проектов, о важности которых не раз говорили в Анкаре и Баку. Но Пашинян боится пойти на это. На словах он "за", а в практической плоскости им ничего не сделано. Соответственно, Армения обречена на большие экономические проблемы.

Которые приведут к социально-политическим протестам. В авангарде которых будут идти те самые карабахские армяне, зарубежную помощь для которых клянчит ныне Пашинян. Карабахские армяне, получая эту помощь от Запада, сочтут себя важным для Запада же элементом. И в итоге, в тот самый момент, когда кресло под Пашиняном зашатается особенно сильно, они перейдут в атаку. Припомнив Николу Воваевичу все, начиная от поражения в войнах с Азербайджаном. И "карабахский клан", у лидеров которого осталось немало денег, с радостью поддержит эти протесты. Бросится ли Франция, Канада, США или какая-либо иная страна спасать Пашиняна? Нет, конечно. Там давно предпочитают с легкостью менять одного "своего сукина сына" на другого.