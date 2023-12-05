Трагедия длиной в 36 лет. Краткий исторический экскурс

Автор: Пярвин Мирзазаде

В ноябре-декабре 1987 года, по всей территории армянской ССР прокатилась волна погромов и убийств азербайджанцев, результатом которых стала насильственная депортация более 250 тысяч азербайджанцев-жителей республики в Азербайджанскую ССР при молчаливом согласии республиканских властей и полном бездействии союзного центра. С этого момента начался отсчет кровавого карабахского конфликта, который со временем перерос в широкомасштабную вооруженную агрессию Республики Армения против Азербайджанской Республики. Завершится конфликт лишь в сентябре 2023 года, разгромом армянской армии и полным освобождением азербайджанских территорий.

Ввиду того, что большая часть азербайджанцев проживала в сельской местности, вдалеке от столицы Еревана, где находились командированные представители союзных ведомств и организаций, а также отсутствовали представители зарубежных масс-медиа, не удалось документально зафиксировать факты насилия и этнических чисток с армянской стороны. Теперь же армянская пропаганда нагло утверждает, что не было никакого насильственного изгнания и депортации азербайджанского населения из Армении, азербайджанцы "добровольно" переехали на постоянное жительство в Азербайджан. При этом тогдашние власти Армянской ССР якобы выплатили им компенсацию за оставленное имущество. Ввиду того, что изгнанные азербайджанцы никакой компенсации не получили, то можно предположить, что якобы выделенные средства были разворованы тогдашними властями Армянской ССР.

В 1918 году на исторических азербайджанских территориях была создана Республика Армения, которая после советизации в 1920 году стала Армянской ССР. Следует отметить, что население этой территории состояло из автохтонных, издревле проживавших там мусульман тюрков - азербайджанцев и курдов, а также армян, в основном переселенных из Османской Империи и Персии (Ирана), после присоединения этой территории к Российской Империи, в результате русско-иранских и русско-турецких войн начала 19 века. Тогда имперские российские власти старались заменить мусульманское население, которое подозревали в симпатиях к единоверцам из соседних государств лояльными (как им казалось) армянами-христианами. На территории бывшего Эриванского ханства и части территории Нахчыванского и Карабахского ханств, а также Шамшадильского султаната Газахского ханства, имперскими властями была создана Армянская область, которая затем была разделена на губернии и уезды.

Вот почему нынешняя территория Республики Армения, которая была создана на исторических азербайджанских территориях и называется Западным Азербайджаном, вызывает резкую и негативную реакцию у армянских политиков и ученых, которые не хотят признавать историческую правду и готовы во имя удовлетворения своих мифических территориальных притязаний фальсифицировать историю как им угодно. Если же армянские политики и историки не хотят или не могут взглянуть правде в глаза, то им достаточно ознакомиться с рядом исторических документов, опубликованных еще во времена Российской Империи, а также во время создания первой независимой армянской Республики.

К примеру, в Актах Российской Археографической Комиссии, изданных еще в конце 19 века, было записано, что Гафан и Сисиан были магалами (владениями) Карабахского ханства, а в документах мая 1918 года о создании независимых Азербайджана, Армении и Грузии, после прекращения существования Закавказской федерации, было написано, что Азербайджанский Национальный Совет признает независимость и соглашается на то, что город Эривань, где большинство населения составляли этнические азербайджанцы (современный Ереван), останется в пределах армянской Республики при условии отказа от дальнейших территориальных притязаний к Азербайджанской Демократической Республике (АДР). Однако тогдашние армянские лидеры не выполнили свои обещания и сразу же развязали войну против АДР за Карабах.

Что касается армянского населения Карабахского региона, то часть этого населения являлась потомками арменизированных христиан - кавказских албанцев, после ликвидации автокефалии Албанской церкви и присоединения к Армянской Апостольской Церкви во второй половине 19 века. Большая же часть это армяне-переселенцы из Ирана (тогдашней Персии), которых начали переселять еще во времена, когда русским послом в Тегеране был трагически погибший писатель А. Грибоедов. Неслучайно, что вплоть до 90-ых годов 20 века, на территории Карабахского региона Азербайджана стоял установленный в 1978 году памятник, посвященный 150-летней годовщине переселения армян из Ирана, разрушенный сразу же после оккупации, дабы стереть все следы этого переселения и мистифицировать для мирового сообщества историю о том, что якобы армянское население Карабаха тысячелетиями жило на этой территории.

Азербайджанцы составляли почти половину населения Советской Армении вплоть до конца 40-ых годов 20 века, занимали высокие посты в партийной и советской иерархии, включая посты первых секретарей районных комитетов партии там, где азербайджанское население составляло ощутимое большинство. Однако сразу после окончания Второй Мировой Войны СССР выдвинул территориальные претензии к Турции, требуя "вернуть" часть прилегающих турецких территорий, отошедших в 1921 году после подписания Карсского договора. Для усиления своей позиции начался процесс переселения армян из стран Ближнего и Среднего Востока в армянскую ССР, мотивируя это тем, что мол "изгнанные" в 1915 году армяне возвращаются на свою "историческую" родину и нуждаются в "жизненном пространстве". Безусловно, автором и вдохновителем этой идеи был один из тогдашних лидеров СССР и правая рука Сталина Анастас Микоян и его окружение из числа армян в высших эшелонах советского руководства в Москве, которые ради удовлетворения своих радикальных националистических воззрений были готовы начать третью мировую войну.

Не секрет, что еще во время войны с подачи А. Микояна, который всегда прикрывал свои дашнакские взгляды и мечтания о "великой Армении" коммунистической фразеологией, были попытки обвинить азербайджанский народ в предательстве и коллаборационизме, чтобы осуществить депортацию азербайджанцев в Среднюю Азию, по примеру других мусульманских народов Северного Кавказа, в целях создания "жизненного" пространства для армянского населения Советского Закавказья, которое якобы изнывало в окружении враждебных мусульман-тюрков (т.е. азербайджанцев и турков-месхетинцев), которые якобы ждали прихода германской армии.

Именно под этим соусом, в 1944 году была осуществлена массовая депортация турков-месхетинцев из Грузии в Казахстан и Среднюю Азию. Под предлогом того, что они якобы вошли в сговор с немцами и союзными им турками (хотя Турция была нейтральным государством и не участвовала в войне), эта часть грузинской территории была освобождена от турков-месхетинцев. Далее после войны туда были переселены армяне-репатрианты из-за рубежа, которые ныне составляют основную часть жителей грузинского региона Са́мцхе-Джавахе́ти.

В тот период А. Микояну и компании не удалось осуществить свои коварные планы в отношении Азербайджана благодаря тому, что тогдашнее партийное руководство Азербайджанской ССР, используя свои давние дореволюционные связи, сумело убедить Сталина в том, что все обвинения в адрес азербайджанцев беспочвенны. В тот период времени в Иране была создана национальная автономия и региональное правительство под руководством Сеид Джафара Пишевари и депортация могла испортить отношения к СССР азербайджанцев в Иране, что тоже сыграло свою роль.

Не сумев изгнать азербайджанцев из Закавказья во время войны, армянские идеологи, которые долгое время скрывали свои истинные взгляды под личиной коммунистической идеологии, осуществили массовую депортацию азербайджанцев из Армении в 1947- 1948 годах, используя повод репатриации армян из стран Ближнего и Среднего Востока, которые позднее должны были быть использованы СССР в качестве "пятой колонны", в случае захвата и отторжения части турецкой территории, на которую претендовало советское руководство.

Несколько сот тысяч азербайджанцев были насильственно депортированы из Армении, под вывеской "добровольного переселения" на безводные земли Муганской степи. Позже многие из переселенцев не выдержали тяжелых условий жаркого и пустынного климата безводных степей и погибли от отсутствия жилья и воды, смены климатической зоны.

Наряду с этим, партийное руководство республики обратилось к Москве с просьбой передать НКАО (Нагорно-Карабахскую Автономная Область) из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, мотивируя тем, что мол большинство населения автономии составляют армяне и дальнейшее социально-экономическое развитие региона будет развиваться более успешно, если произойдет объединение с Арменией. Но тут идеологов будущей "великой Армении" ждало глубокое разочарование. Ни Сталин, ни его ближайшее окружение не стали рисковать и отказали в этой просьбе, осознавая, к каким трагическим и опасным последствиям может привести передел границ союзных республик в условиях начавшейся холодной войны.

Начиная с 50-ых годов 20 века, руководство армянской ССР, с согласия союзного центра, используя фактор уменьшения азербайджанского населения, начало сокращать представительство азербайджанцев в советских и партийных органах, закрывать азербайджанские школы и дома культуры, сносить и арменизировать объекты культурного наследия, подтверждающих факты проживания азербайджанцев. В Ереване был снесен целый жилой массив, где исторически проживали азербайджанцы. На этой территории был построен "Раздам".

В отличии от Армении, где азербайджанцы при негласном согласии и попустительстве руководства республики постепенно выдавливались, армяне в Азербайджане чувствовали себя вольготно, занимали высокие должности в партийном и советском аппарате, ключевые позиции в теневом бизнесе и в торговле. В случае возникновения каких-либо "проблем", связанных с расследованием незаконной деятельности, немедленно обращались к союзным властям в Москве, с жалобами на притеснения по национальному признаку, откуда немедленно следовали указания в Баку положить конец "травли" нечистых на руку чиновников и теневиков армянской национальности и "уважать" ленинские принципы пролетарского интернационализма.

Постепенно азербайджанское население Армении стало уменьшаться, так как лишенные возможности получать образование и занимать посты в советских и партийных органах, азербайджанцы переезжали в Азербайджан, где имели все возможности для обучения в высших учебных заведениях и карьерного роста. Уже в 70-ых годах 20 века большинство азербайджанского населения Армянской ССР проживало в сельских районах республики и занималось сельским хозяйством, обеспечивая большую часть потребностей в овощах и фруктах, а также в мясе и молоке населения армянских городов, в основном за счет приусадебных участков и подсобных домашних хозяйств. Незначительное число азербайджанцев проживало в столице Ереване, городах Гюмри, Иджеван, Гафан и других, где не имело практически никакого представительства в партийных, советских и правоохранительных органах власти.

Для сохранения видимости верности партийного руководства Армянской ССР принципам интернационализма в Ереване, существовали Азербайджанский Драматический театр имени Джафара Джаббарлы и азербайджанская редакция газеты "Советская Армения", выходившая малым тиражом 3 раза в неделю. В тоже самое время проживающие в Азербайджанской ССР армяне пользовались всеми благами преимуществ национального меньшинства, занимали почти 30% должностей в органах власти, а в НКАО почти 90%. В городе Ханкенди находился Педагогический Институт с преподаванием преимущественно на армянском языке, армянский театр, газеты, целевые места для обучения армянских студентов из автономии во многих вузах республики, отделения союза писателей и композиторов и многое другое.

Кроме того, учитывая, что большинство армянского населения Азербайджана составляли жители Баку, Гянджи и других городов, которые были русскоязычными и слабо владели азербайджанским и армянским языками, то они имели широкие возможности для обучения на русском языке во всех учебных заведениях (школах, профессионально-технических училищах и высших учебных заведениях), а также доступ ко всем учреждениям культуры, включая многочисленные театры и дома культуры.

Таким образом, к моменту начала конфликта в 1988 году, положение армянского и азербайджанского национальных меньшинств в Азербайджанской ССР и Армянской ССР было не одинаково. Если первые пользовались всеми благами жизни и не испытывали никакого давления, как сейчас представляют армянские идеологи и пропагандисты, то вторые, под давлением армянских властей постепенно выдавливались из Армении в Азербайджан, лишенные элементарного доступа к образованию и культуре. При этом, большинство азербайджанцев и армян, проживавших тогда в армянской ССР и Азербайджанской ССР, даже и не думали покидать места своего постоянного проживания, а армяне, воспользовавшись начавшимися в апреле 1985 года в СССР экономическими реформами, стали активно заниматься частным бизнесом, легализовать теневой бизнес, учитывая, что экономика нефтяного Азербайджана была во многом более развитой, чем экономика перерабатывающей Армении.

Воспользовавшись начавшимися политическими "экспериментами", М. Горбачев при поддержке московских армян из его окружения, а также влиятельной зарубежной диаспоры, идеологи "великой Армении" сочли, что настало время взять "исторический" реванш - отомстить ненавистным тюркам за трагические события 1915 года, оторвать часть территории Азербайджана и других сопредельных стран, чтобы использовать начавшиеся изменения в своих далеко идущих целях создания эфемерной "великой Армении" от моря до моря.

Первым сигналом этих событий стало интервью близкого соратника М. Горбачева, его правой руки академика А. Аганбекяна в ноябре 1997 года печатному органу французской компартии "Юманите", где он призвал передать НКАО и Нахчыванскую АССР Армянской ССР для "положительных" изменений в советской экономике. Сразу же после этого в Армении начались погромы азербайджанского населения, причем если в Ереване и других крупных городах эти действия армянских радикалов носили более-менее довольно сдержанный характер, без массовых убийств и поджогов, то в сельской местности, где полностью отсутствовал контроль союзного центра, эти действия ознаменовались убийством нескольких десятков азербайджанцев, мародерством, уничтожением и разграблением имущества. Вынужденные бежать азербайджанцы, зачастую босиком, преодолевая пешком по снегу сотни километров, переходили в Азербайджан, где по указанию тогдашних властей и союзных структур, были вынуждены хранить молчание.

После некоторого раздумья, по указанию из Москвы, беженцы из Армении были доставлены в Баку, Сумгайыт и Кировабад (ныне Гянджа), где были размещены в общежитиях, пионерлагерях и других общественных зданиях, оставшись без всяких средств к существованию и документов. Несмотря на то, что по указанию Москвы информация о погромах и убийствах азербайджанцев в Армении была скрыта от широкой общественности и средств массовой информации как в СССР, так и за рубежом, правда о событиях стала распространяться среди жителей Азербайджана.

Все это и послужило поводом для начала движения за "миацум арцах" в НКАО, которое ознаменовалось гибелью 2 молодых азербайджанцев на дороге Агдам-Ханкенди и трагическим событиям в Сумгайыте в феврале 1988 года, когда с подачи мирового армянства и некоторых заинтересованных кругов из руководства бывшего СССР, были спровоцированы погромы армянского населения, в которых принимали участие и беженцы из Армении, использованные тайными организаторами из числа дашнаков в качестве детонатора событий, так как подвергнувшись избиениям, лишившись имущества и оставшись на улице, эта часть азербайджанцев была наэлектризована и пошла на поводу у провокаторов.

Целью этих провокационных действий было прежде всего возложить всю ответственность за события в регионе на бывшего члена Политбюро, ушедшего на пенсию по состоянию здоровья, но до сих пор пользовавшегося громадным авторитетом как в Азербайджане, так и по всей стране Гейдара Алиева, в котором М. Горбачев и его команда видели опасного соперника и конкурента, а также создание предпосылок для передачи НКАО в состав Армении под предлогом невозможности дальнейшего нахождения автономии в составе Азербайджана.

Конец 1987 года стал началом отчета кровавого конфликта, жертвами которого стали десятки тысяч азербайджанцев и закончившимся лишь в сентябре 2023 года, когда азербайджанский народ под руководством выдающегося политика и продолжателя дела Общенационального лидера Гейдара Алиева Президента Ильхама Алиева поставил военно-политическим путем жирную точку грандиозной победой, положившей конец трагедии длиною в 36 лет.