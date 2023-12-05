США не собираются следовать за Францией в вопросе милитаризации Армении

Каких-либо предпосылок для того, чтобы американская администрация решилась на отправку вооружения в Армению, сегодня нет. По крайней мере я не вижу в этом перспективы в ближайшее время. США не будут следовать аналогично Франции, которая отправила в Армению 24 бронемашины типа Bastion.

Об этом Day.Az сказал бывший советник госсекретаря США, американский аналитик, политический обозреватель Пол Гобл.

Как отметил наш собеседник, в сентябре 2023 года карабахский конфликт был полностью исчерпан, поэтому в регионе появилась надежда, что военных столкновений между Арменией и Азербайджаном больше не будет.

"Армения начала закупать вооружение на Западе, поскольку надежды на Россию в этом вопросе не оправдались. Однако не стоит полагать, что Ереван всерьез рассматривает возможность реванша и попытается возобновить боестолкновения в Карабахе. Такой расклад событий подорвал бы региональную стабильность, а Ереван потерял бы доверие Запада. Поэтому не думаю, что Армения горит желанием начать новый конфликт с соседями. Закупка вооружения на Западе говорит лишь о стремлении Армении диверсицифировать поставки военной продукции", - считает американский аналитик.

В заключении бывший советник госсекретаря США выразил понимание озабоченностью Азербайджана, который рассматривает милитаризацию Армении как угрозу собственной безопасности.

Напомним, 5 декабря в Вашингтоне состоялась встреча между секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и зампомщника министра обороны США Лорой Купер. Стороны договорились о сотрудничестве в военной сфере.

Абдул Керимханов