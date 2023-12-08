Прямые переговоры между Баку и Ереваном выводят мирный процесс на более высокий уровень.

Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу Trend старший научный сотрудник Atlantic Council, директор по энергетике, росту и безопасности Международного центра по вопросам налогообложения и инвестиций Ариэль Коэн, комментируя достигнутое между Азербайджаном и Арменией соглашение об обмене задержанными военнослужащими.

"Эти меры, согласованные непосредственно между Баку и Ереваном, выводят мирный процесс на новый, более высокий уровень в преддверии мирного договора, переговоры по которому все еще идут", - подчеркнул Коэн.

Он отметил, что дипломатическая поддержка кандидатуры Баку на проведение COP29 является беспрецедентной и заслуживает особого внимания.

"Добрая воля - это залог будущего мира и сотрудничества. Уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга является ключевым моментом. Мир на Южном Кавказе принесет развитие транспортной инфраструктуры, промышленности, торговли и инвестиций. От этого выиграют все жители многострадального региона", - добавил Коэн.

Отметим, что в результате переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Аппаратом Премьер-министра Республики Армения была достигнута договоренность предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя странами.

Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих. В список 32 человек не входят и не могут входить руководители пресловутого режима, совершившие военные преступления против азербайджанского народа и преступления против человечества - Араик Арутюнян, Бако Саакян, Аркадий Гукасян, Рубен Варданян, в том числе такие лица, как Вагиф Хачатурян, Алеша Хосровян.

В свою очередь, Республика Армения, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, освобождает двух азербайджанских военнослужащих.

В качестве доброго жеста, Республика Армения отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН(СОР-29) об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджанской Республики. Азербайджанская Республика и Республика Армения надеются, что другие страны Восточноевропейской группы также поддержат кандидатуру Азербайджана. В качестве доброго жеста, Азербайджанская Республика поддерживает кандидатуру Республики Армения из Восточноевропейской группы на членство в Бюро СОР.

Азербайджанская Республика и Республика Армения продолжат переговоры относительно реализации в ближайшем будущем дополнительных мер по установлению доверия, и призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут содействовать установлению взаимного доверия между двумя странами и позитивно воздействовать на весь Южно-Кавказский регион.

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