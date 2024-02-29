Армяне арестовали азербайджанского военнослужащего по сфабрикованным обвинениям

В Армении против военнослужащего Азербайджанской армии возбуждено уголовное по сфабрикованным обвинениям. Военнослужащий Руслан Панахов арестован на основании решения следователя.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении азербайджанского военнослужащего Руслана Панахова.

Он обвиняется в "попытке диверсии, незаконном хранении оружия и покушении на убийство на почве расовой и религиозной нетерпимости".

Согласно информации, военнослужащий Руслан Панахов арестован на основании решения следователя. В настоящее время уточняются детали дела.

Как сообщили ранее в Минобороны Азербайджана, утром 28 февраля солдат Азербайджанской армии Панахов Руслан Эльдениз оглу, перемещаясь между позициями на территории Лачинского района, заблудился, потеряв направление движения при неблагоприятных погодных условиях. Поисковые мероприятия, тут же начатые в целях нахождения нашего военнослужащего, продолжаются.

В этот же день армянская сторона заявила о задержании азербайджанского военнослужащего, перешедшего условную границу.