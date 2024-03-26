США должны учитывать интересы Азербайджана в регионе и за его пределами

В американском аналитическом центре, созданном по запросу Пентагона, опубликована статья генерал-лейтенанта Корпуса морской пехоты США в отставке Карла Мэнди и генерал-лейтенанта ВВС США в отставке Криса Ноулэнда вместе с директором Центра обороны и стратегических исследований Гемундера при Еврейском институте национальной безопасности (JINSA) Джейкоба Олидорта.

Day.Az представляет вашему вниманию перевод статьи:

Сближение между Арменией и Азербайджаном может быть на горизонте. 28 февраля стало известно, что Германия приняла министров иностранных дел Армении и Азербайджана для двухдневных мирных переговоров.

Это позитивное развитие событий служит возможностью для перезагрузки отношений между Соединенными Штатами и обеими странами после завершения мирных переговоров.

Недавно мы вернулись из ознакомительного визита в Баку, столицу Азербайджана, и приехали как хорошо осведомленными о стране, так и остро осознающими ее геостратегическую важность в регионе.

Азербайджан, расположенный на Каспийском море и граничащий как с Россией, так и с Ираном, может иметь решающее значение для защиты интересов США не только перед угрозами со стороны этих двух стран, но и для обеспечения свободного потока торговли в Центральную Азию и из нее. Это требует перезапуска отношений со стороны Соединенных Штатов с учетом их приоритетов в регионе и за его пределами, а также шагов, которые мы должны предпринять и которые мы должны побудить к принятию Азербайджана, чтобы сделать наше партнерство прочным и значимым.

Азербайджан был сильным партнером в решении важнейших приоритетов США. Это страна, без которой США не смогли бы добиться успехов в борьбе с терроризмом в Афганистане - так же, как и их ключевая роль в нашем, к сожалению, запутанном выводе войск. В течение многих лет Азербайджан предоставлял ключевые варианты доступа к пролету и базирования, которые позволяли оказывать непрерывную поддержку Афганистану. За многие годы Азербайджан зарекомендовал себя как "всепогодный" партнер, обеспечивший поддержку и силу для операций США и НАТО в Афганистане. Действительно, они были одними из последних, кто покинул страну после прихода к власти "Талибана".

Соединенные Штаты сделали важный первый шаг, недавним назначением Марка Либби, выдающегося офицера дипломатической службы, послом США в Баку. Должность некоторое время была вакантной. Должность г-на Либби является позитивным дипломатическим событием и, возможно, показателем растущего регионального значения Азербайджана. Однако сотрудничество между военными в настоящее время приостановлено, поскольку госсекретарь Блинкен выступает за отказ от статьи 907 Закона в поддержку свободы в отношении Азербайджана - закона, принятого в 1992 году во время первой войны в Карабахе, который запрещает все формы помощи США стране. Отказ необходим для более тесного сотрудничества, и с 2001 года - в знак признания важности Азербайджана в войне с терроризмом - администрации обеих сторон (включая администрацию Байдена в 2021 и 2022 годах) последовательно предоставляли его, как правило, до лета. По состоянию на август 2023 года, администрация Байдена еще не предоставила отказ.

Несмотря на то, что Азербайджан является членом Движения неприсоединения (ДН) - разнообразного форума стран, члены которого варьируются от Кубы и Ирана до Индии и Филиппин и которые избегают формального союза с какой-либо крупной державой - Азербайджан занял свое собственное место, сосредоточившись на своем суверенитете, особенно с учетом ее положения на перекрестке трех бывших империй (Османской, Персидской и Российской). Поскольку страна проводит четкую внешнюю политику и, возможно, является растущей средней державой в регионе, она предлагает возможности для углубления участия США.

Она была одной из первых стран в регионе, которая выступила против вторжения России в Украину (основываясь на своем восприятии собственных пограничных споров, которые Азербайджан рассматривает как вопрос защиты национального суверенитета и территориальной целостности) и последовательно предоставляла гуманитарную помощь, в том числе генераторы украинцам, чтобы помочь им пережить зиму. Действительно, Азербайджан почти удвоил добычу газа, чтобы помочь европейским странам в условиях перебоев России в поставках газа на континент.

И тем не менее, сообщалось, что Азербайджан, ранее входивший в состав Советского Союза, начинает налаживать более тесные связи с Россией. Несомненно, Россия попытается использовать мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном для расширения своего влияния в регионе - более вероятный сценарий, если Соединенные Штаты откажутся от участия.

Отношения Азербайджана с Исламской Республикой Иран, как мы узнали, всегда были осторожными. В стране, как и в Иране, большинство составляют шииты. Примечательно, что хотя население Азербайджана составляет более 10 миллионов человек, еще около двадцати пяти миллионов азербайджанцев проживают в Иране, в основном в городе Тебриз и его окрестностях. Поэтому Иран стремился предотвратить появление сильного, светского и прозападного Азербайджана.

В 2023 году Иран организовал нападение на посольство Азербайджана в Тегеране (включая убийство сотрудника) и провел военные учения на своей границе, имитируя вторжение. В условиях, сложившихся после событий 7 сентября, Иран оказал давление на Азербайджан из-за его поддержки Израиля. Поскольку Соединенные Штаты противостоят иранской эскалации на Ближнем Востоке, они должны блокировать попытки Ирана заблокировать зарождающееся сотрудничество между Азербайджаном и Израилем.

...Мы призываем к скорейшему отказу от поправки 907. Это открыло бы двери для больших стратегических возможностей с Азербайджаном, в том числе для поддержки его торгового и энергетического коридора, простирающегося от Центральной Азии через Кавказ в Европу, обеспечивая единственную связь Центральной Азии с Западом и углубляя координацию усилий по оказанию давления на иранский режим и его доверенных лиц. Учитывая его тесные связи как с Турцией, так и с нашим сильным союзником Израилем, Азербайджан находится в состоянии побудить Турцию изменить свою риторику в отношении Израиля в период нынешней войны.

Более активное взаимодействие США с Азербайджаном имеет решающее значение для выработки последовательного и комплексного подхода к борьбе с двумя нашими ключевыми противниками - Россией и Ираном.

В мире, характеризующемся кризисом и растущими угрозами международному порядку, основанному на правилах, Соединенным Штатам следует продолжать и улучшать свои отношения с такой дружественной страной, как Азербайджан, гордой страной, которая поддержала нас в наше трудное время после 11 сентября.