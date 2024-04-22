Алжирские парламентарии посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с руководителем алжирско-азербайджанской группы дружбы Национальной народной ассамблеи Алжира Гарби Абделем Бассетом посетила 22 апреля в Баку Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила цветы к его могиле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, посетив затем Аллею шехидов, члены делегации отдали дань уважения памяти героических сынов и дочерей Родины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы к их могилам.

Также алжирские парламентарии полюбовались панорамой столицы с самой высокой точки Баку. Они были проинформированы об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по благоустройству.

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