Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Пакистан в центре внимания мировых СМИ

Государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Исламскую Республику Пакистан находился в центре внимания авторитетных СМИ.

Как передает Day.Az, в статье под заголовком "Подписаны 15 документов, направленных на укрепление сотрудничества между Пакистаном и Азербайджаном", опубликованной на страницах пакистанской газеты The Express Tribune, издающейся на английском языке, сообщалось о подписанных между двумя государствами документах о сотрудничестве, церемония подписания которых проходила в присутствии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа. Было сообщено, что между министерствами иностранных дел двух стран подписаны Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве, соглашения по транзитной и преференциальной торговле, минеральным ресурсам и геологии, информационным технологиям и коммуникациям, науке и технологиям, малому и среднему предпринимательству и другим сферам, а также утверждена программа культурного обмена на 2024-2029 годы.

В статьях, опубликованных в газетах Whenewsenenglish (под заголовком "Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Исламабад с повесткой экономического сотрудничества") и The International News (под заголовком "Президент Азербайджана обсудил вопросы экономического сотрудничества в Пакистане") подчеркивается заинтересованность двух стран в развитии сотрудничества в области энергетики, инфраструктуры, транспортных перевозок и в ряде других сфер, рассмотрен ряд проектов в оборонной промышленности. Президент Ильхам Алиев отметил, что будут установлены прочные связи в сфере экономики, торговли и инвестиций, увеличены объемы взаимной торговли. С этой целью на начальном этапе определены 9 пунктов, относящихся к формату льготной торговли.

В новостях под заголовком "Президент Ильхам Алиев возложил венок к национальному памятнику Пакистана", опубликованных на сайтах государственного радио Пакистана и агентства Associated Press of Pakistan, подчеркивается, что Президент Азербайджана, возложив венок к монументу в Исламабаде, олицетворяющему национальное единство пакистанского народа, выразил глубокое уважение братскому народу.

На сайтах Radio Pakistan и агентства Associated Press of Pakistan, а также на портале News of Pakistan представлена информация о подписании документов между Азербайджаном и Пакистаном в присутствии Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Мухаммада Шахбаза Шарифа, а также о встрече в расширенном составе.

В публикациях отмечается, что премьер-министр Шахбаз Шариф, поведав о братстве между народами Пакистана и Азербайджана, напомнил о поддержке Исламабада в карабахском вопросе и поддержке Баку в урегулировании кашмирской проблемы. Президент Ильхам Алиев отметил, что пакистанский и азербайджанский народы были рядом друг с другом в трудные времена, в 2020 году во время Отечественной войны Исламабад своими заявлениями открыто оказывал Азербайджану политическую поддержку, а также заявил, что Баку решительно поддерживает права населения Джамму и Кашмира.

В статье под названием "Шахбаз Шариф укрепляет сотрудничество с Азербайджаном в различных сферах", опубликованной в издании Minute Mirror, отмечается, что премьер-министр Пакистана заявил, что первоначально обсуждались инвестиции во взаимовыгодные проекты на сумму 2 млрд. По словам Ш.Шарифа, в ходе его визита в Азербайджан в ноябре текущего года соглашение будет готово к подписанию. Подчеркивалась готовность сторон еще более увеличить эту цифру в ближайшие годы.

Газеты Islamad Post, Pakistan Today и порталы The International News, Mettis Global опубликовали материалы под заголовком "Пакистан и Азербайджан договорились о доведении объема инвестиций до 2 миллиардов долларов".

А в газете Nation, имеющей широкую читательскую аудиторию, опубликована аналитическая статья о визите Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В статье, написанной известным пакистанским политическим обозревателем Тазином Ахтаром, отмечается, что Президент Азербайджанской Республики - страны с развитой экономикой, где встречаются Восток и Запад и открываются двери в Европу, находится с двухдневным визитом в Пакистане. В публикации подчеркивается, что Ильхам Алиев, являющийся большим другом Пакистана, является преемником общенационального лидера Гейдара Алиева, который и стоял у истоков двусторонних отношений.

Автор пишет, что исторически обе страны были тесно связаны между собой. В древности мултанские купцы посещали Баку. Караван-сарай Мултани в Ичеришехер хранит память о поездках мултанских купцов в прекрасный Город ветров. Автор повествует о том, что Гызылбашская пакистанская община впоследствии переселилась на земли, на которых затем возникло государство Пакистан.

В статье было отмечено, что в последние несколько лет в результате встреч лидеров на различных международных форумах, в частности, на саммите ШОС, состоявшемся в Астане в начале текущего месяца, отношения между Азербайджаном и Пакистаном стремительно развиваются. Кульминацией этих контактов стал визит Президента Ильхама Алиева в Пакистан. Обе страны тесно, искренне и уверенно сотрудничают практически по всем направлениям, включая торговлю, энергетику и оборону. Визит Президента Ильхама Алиева открывает новую страницу в двустороннем сотрудничестве.

Автор обращает внимание на то, что Азербайджан богат углеводородными ресурсами и в настоящее время обеспечивает потребности стран Евросоюза в то время, когда транспортировка российских энергоносителей в Европу запрещена.

"Пакистано-азербайджанское братство уходит корнями в глубь веков. Теперь, когда отношения между двумя государствами идеальны, лидеры обеих стран направляют огромный потенциал двустороннего сотрудничества на благо Азербайджана и Пакистана", - резюмирует автор свою статью.

В газетах Urdu. Рoint и Urdu. Dunya News, издающихся на урду, а также на сайте телеканала Urdu. Dunya TV сообщается о встрече Президента Ильхама Алиева с Президентом Пакистана Асифом Али Зардари в расширенном составе в рамках государственного визита, о переговорах с Мухаммадом Шахбазом Шарифом и заявлениях лидеров, а также о подписанных документах.

Государственный визит главы нашего государства в Пакистан широко освещался и многими другими влиятельными СМИ. Газеты Саудовской Аравии Arab News, Al Madina, кувейтское информационное агентство KUNA, бахрейнское информационное агентство BNA, Катарское информационное агентство QNA, китайский портал China.org.cn, турецкие газеты Yeni Akit, Akşam, телеканалы 24, Haber Türk, EkolTV, российское агентство ТАСС, портал "Вести Кавказа" также опубликовали материалы о государственном визите Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Исламскую Республику Пакистан, переговорах и подписанных документах.