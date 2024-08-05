Патриотизм — признак высокой культуры

Автор: Джалил Халилов, полковник, заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики

"Если нет чувства патриотизма, то человек лишен духовности"

Гейдар Алиев

"Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не может"

Джордж Байрон

Патриотизм - это проявления любви к родному краю, языку, духовным ценностям, сформировавшим человека. Можно согласиться с известным американским политиком Эдлайем Стивенсоном, что патриотизм - это не взрыв эмоций, а спокойная и прочная преданность, длящаяся на протяжении всей жизни человека. Эти качества человека не имеют пространственно-временных измерений, не притупляются с возрастом, не зависят от того, где он оказывается волею судеб. Сердце патриота отдано Родине, он всегда живет думами о ней. Глубинные патриотические чувства созвучны архетипам культуры, передаются из поколения в поколение, отражают особенности национального сознания, пронизывают творения писателей и поэтов, композиторов и художников.

В литературе и искусстве есть блестящие образцы выражения патриотических чувств. Разве можно представить русский патриотизм без поэзии Сергея Есенина! В 20-е годы, будучи в Баку, восхищаясь Востоком, он писал: "Как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий". И считал себя обязанным: "Воспевать всем существом... Шестую часть земли с названьем кратким Русь".

Вся азербайджанская поэзия пронизана чувством патриотизма. Это выражается и в отношении как к духовному наследию, так и к чарующей природе родного края. Казалось бы, тар - музыкальный инструмент, но он один из символов азербайджанской духовности, сколько замечательных строк посвящены ему. Читаем в "Искендернаме" великого Низами Гянджеви:

"Певец, хотя б одну лишь ночь еще сыграй на таре.

И принеси мне избавление от мук, что жизнь мне дарит".

Каждый азербайджанец знает стихи Микаила Мушфига "Оху тар", написанные в 30-е годы прошлого века, когда вершители государственной идеологии, следуя духу "пролеткульта", предлагали запретить тар, как отголосок буржуазной культуры. А Мушфиг, невзирая на это, писал:

"Спой тар мне, спой, о славный, дорогой,

Твоею музыкой залью словно водой,

Огнем пылающую душу, мой родной!.."

Публикация этого стихотворения была проявлением настоящего патриотизма и мужества. Поэт представил мелодию тара как голос народа, переживший и радость, и горе в своей истории. Мушфиг не хотел понимать тех, кому были чужды национальные традиции.

Поразительной патриотичностью отличается чрезвычайно емкое стихотворение великого Самеда Вургуна - "Азербайджан", ставшее, по существу, народным гимном страны:

"Можно ль душу из сердца украсть? - Никогда!

Ты дыханье мое, ты мой хлеб и вода!

Предо мной распахнулись твои города.

Весь я твой. Навсегда в сыновья тебе дан,

Азербайджан, Азербайджан!.."

И сейчас поэты Азербайджана выступают с яркими патриотическими стихами. Так, Нармина Мамедбейли в стихотворении "Прости, Шуша!" в поэтической форме прекрасно выразила чаяния всех шушинцев до освобождения города от армянских вандалов-захватчиков.

"Прости, Шуша!

О, Родина моя!

С тоской я вспоминаю твои горы,

Струится кровь из сердца у меня,

Мечтой живу обнять твои просторы".

Вряд ли кто останется равнодушным, читая искреннее стихотворение вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой "Боль - это Ходжалы":

Ты знаешь, что такое боль?

Не та, когда ударившись, воскликнешь: "Ой!"

Не та, когда предаст любимый,

Не та, когда толкнут несправедливо.

Боль - это Ходжалы,

Это разорванные в клочья судьбы,

Это бегство среди ночи,

Это лишенные домов (тепла, надежды) люди,

Это разлука, не надышавшись крошкой,

Это страдания, потеря веры, безудержные слезы,

Это незаслуженная казнь под бомбежкой,

Это непоправимое горе, бесконечная скорбь

нашего народа,

Это леденящие души, неоправданные убийства

92 года..."

Патриотические установки отражаются в социализации индивида, формировании личности, ее человеческих качествах. В этом отношении всемерное поддержание патриотических ценностей, их развитие является важнейшим условием сохранения национальной культуры, ее неповторимости. Это становится особенно актуальным в наше время, когда процессы глобализации затрагивают и, порой, смещают вековые национальные традиции, создавая прецедент манкуртизма, появления людей, не знающих своей истории, "плавающих" в океане массовой культуры.

Патриотизм - оборотная сторона исторической памяти народа. Если удается теми или иными средствами целенаправленно затушевать эту память, то можно, как угодно, переписать историю, манипулировать общественным сознанием, формировать поколения, которые смирятся с искаженными геополитическими трансформациями.

Непосредственная связь патриотизма с безопасностью страны сделала его объектом пристального внимания и идеологической борьбы. В этой связи неизменно следует учесть возможную внешнюю диверсию против устоявшихся канонов азербайджанского патриотизма. Подмывание основ патриотизма - опасная, изощренная работа, разрушающая со временем основы государства. Часто это делается руками недовольных властью внутренних врагов, так называемой "пятой колонны". Обычно это политические группировки, противодействующие национальным интересам, политике государства.

История изобилует примерами разрушительной деятельности "пятой колонны". Достаточно напомнить уничтожение Советского Союза. Идеологи перестройки начали именно с дискредитации советского патриотизма, вели систематическую уничижительную идеологическую работу по отношению ко всему святому, чем гордились советские люди.

Президент и правительство Азербайджана, институты гражданского общества республики неустанно ведут масштабную работу по поддержанию патриотизма, продуманному отражению патриотических идей в системе воспитания, образования, информационной политике, в различных сферах общественного сознания. Как подчеркивает Президент Азербайджана Ильхам Алиев, "азербайджанское общество - это патриотическое общество... мораль, патриотизм, достоинство и национальная гордость являются национальными ценностями Азербайджана... и мы будем защищать их".

Работа по поддержанию и формированию патриотизма в Азербайджане неизменно учитывает многонациональность и многоконфессиональность республики. В методологическом отношении такая работа базируется на концепции азербайджанизма, обоснованной национальным лидером Гейдаром Алиевым, положениях толерантности, свободы вероисповедания и мультикультурализма.

В Азербайджане прекрасно осознают ценность разнообразия культур, важность и приоритетность его сохранения. Республика сейчас относится к числу немногих государств, где мультикультурализм приобрел статус государственной политики. Это не только гуманная, но и очень мудрая политика. Она, во-первых, предотвращая истоки сепаратизма, национальной розни, укрепляет безопасность страны; во-вторых, интегрируя духовный, интеллектуальный потенциал представителей различных культур, нацеливает население на созидание, на решение актуальных социально-экономических проблем, отвечающих интересам всего общества.

Доминирование единых патриотических ценностей в условиях многонационального Азербайджана обусловлено взаимосвязанной историей проживающих здесь испокон веков народов. Опыт Азербайджана свидетельствует, что истинный патриотизм не разъединяет, а объединяет народы. И мультикультурализм в Азербайджане является естественным отражением единого патриотического общества.

На переднем крае патриотического воспитания находятся наши ветераны, целенаправленность и планомерность их деятельности обеспечивает Республиканский совет ветеранов. Ветераны - золотой фонд любого государства, его основа, формирующая духовный климат, нравственные ориентиры для новых поколений. Их исторический опыт, апробированные в терниях жизни ценностные, мировоззренческие установки становятся мерилом политической, экономической деятельности, культурного развития. Без преемственности поколений невозможна целостность страны, сохранение традиций, национальной культуры. Наш Совет ветеранов систематически проводит совещания в образовательных учреждениях самого различного уровня, организациях, предприятиях, посвященные вопросам патриотического воспитания, формирования личности в условиях глобализации. В своей деятельности мы используем разнообразные формы воспитательной работы.

Плодотворные результаты дают проводимые нами героико-патриотические конкурсы на лучшие сочинения, рисунки и исполнение песен военных и послевоенных лет под девизом: "Герои войны с фашизмом"; "Самоотверженный труд народа в тылу"; "Вклад Азербайджана в победу советского народа над фашизмом". Победители награждаются ценными подарками и Почетными грамотами. Хорошо поставлена в нашей организации печатная пропаганда. Издается своя газета, выходит журнал. За последние несколько лет издано более 50 книг и сборников о Великой Отечественной войне.

Наши ветераны в период 44-дневной Отечественной войны за освобождение Карабаха от армянской нечисти неизменно выступали перед солдатами и командирами, содействовали организации концертов ведущих артистов на фронте, распространяли книги, брошюры, газеты. Обсуждали насущные социальные, политические вопросы.

Ветеранская организация Азербайджана поддерживает активные связи с русской, украинской, белорусской общинами республики. Мы сотрудничаем также с посольствами стран СНГ. Тесные связи установились с посольством России. Российское посольство неизменно поддерживает ветеранов Великой Отечественной войны, выделяет им путевки в санатории, приглашает ветеранов на праздничные приемы и другие мероприятия. За последние годы особенно укрепились связи с Патриархом Бакинским и Прикаспийским, что приносит свои положительные плоды.