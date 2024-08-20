Азербайджано-российские отношения имеют исторические, экономические и политически значимые корни. Эти отношения, имеющие стратегическое значение как в регионе, так и на международной арене, основаны на принципах независимости, территориальной целостности и невмешательства обеих стран во внутренние дела.

Как передает Day.Az, об этом сообщил во вторник Trend политолог Азер Гараев.

A.Гараев упомянул, что одним из основных столпов этих связей являются визиты Президента России Владимира Путина в Азербайджан и поддержка Президентом Ильхамом Алиевым инициатив мира и сотрудничества в регионе.

"Личность Владимира Путина и российская политика встречают неоднозначную реакцию во всем мире. Но надо признать, что после советского руководителя Брежнева не было российского лидера, который относился бы к Азербайджану более тепло, чем Путин. Во время президентства Путина российско-азербайджанские отношения начали стремительно нормализоваться, и эти отношения получили дальнейшее развитие под руководством Президента Ильхама Алиева. Благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева в политике России в отношении Азербайджана произошли коренные изменения", - отметил он.

Политолог подчеркнул, что экономико-торговые отношения также составляют важную часть этих отношений.

"В 2023 году торговый оборот между двумя странами превысил 4,5 миллиарда долларов США, рост составил 17%. Однако в 2024 году ожидается, что эта цифра увеличится еще больше. Основные отрасли - промышленность, сельское хозяйство, туризм. С другой стороны, транспортный коридор "Север-Юг" имеет стратегическое значение для обеих стран, и сотрудничество в этой области становится все более тесным.

Независимая внешняя политика Азербайджана, его сотрудничество на равных с Западом и Россией является результатом мудрой политики, проводимой страной для защиты своих интересов на международной арене. Участие Азербайджана как в таких платформах, как БРИКС и ШОС, так и сотрудничество с Европейским союзом и другими западными структурами является показателем его многогранной дипломатии. Основанная на международном праве позиция Азербайджана в российско-украинском конфликте также обеспечивает его признание в качестве мирового пространства мира и диалога.

Таким образом, умелая дипломатия Президента Ильхама Алиева и правильные отношения, установленные с Россией под руководством Путина, отражают вклад Азербайджана в мир и безопасность в регионе и во всем мире. Независимая политика, проводимая Азербайджаном в рамках своих национальных интересов, превратила его в уважаемое во всем мире государство", - добавил Гараев.

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