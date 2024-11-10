Вице-президент Малави прибыл с визитом в Азербайджан

10 ноября вице-президент Республики Майкл Бизуик Уси прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику с целью участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.