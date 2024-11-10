https://news.day.az/politics/1705819.html Вице-президент Малави прибыл с визитом в Азербайджан 10 ноября вице-президент Республики Майкл Бизуик Уси прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику с целью участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
Вице-президент Малави прибыл с визитом в Азербайджан
10 ноября вице-президент Республики Майкл Бизуик Уси прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику с целью участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.
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