https://news.day.az/politics/1706224.html Президент Кыргызстана прибыл в Азербайджан для участия в COP29 - ФОТО 11 ноября Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
Президент Кыргызстана прибыл в Азербайджан для участия в COP29 - ФОТО
11 ноября Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и другие официальные лица.
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