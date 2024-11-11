Президент Кыргызстана прибыл в Азербайджан для участия в COP29

11 ноября Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и другие официальные лица.