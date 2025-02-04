Армяне жалуются, конгрессмены подыгрывают

Автор: Мехти Ахмедзаде

Ну вот и снова! Очередное обсуждение в Конгрессе США, где армянские лоббисты превратили Международный саммит по свободе вероисповедания в жалобную книгу на Азербайджан. Казалось бы, форум должен быть посвящён глобальным проблемам религиозных свобод, но нет - вместо этого мы снова слышим про "угнетённых армян Карабаха" и "армянское культурное наследие".

Ведущие лица этого мероприятия - республиканцы Крис Смит и Гас Билиракис - видимо считают, что глубоко разбираются в вопросах Южного Кавказа, раз так уверенно рассказывают о "геноциде" и "этнических чистках". Как же без этого? Причем все равно, что ничего из перечисленного не было. Армяне ушли добровольно, а армянского культурного наследия в Карабахе никогда и не было. Поэтому интересно, каким образом Азербайджан "притесняет" все армянское? Видимо, в Конгрессе США пока со здравым смыслом не ладят.

Но самое комичное - это заявления Ай Дата. Исполнительный директор армянского комитета с надеждой вещает, что новая администрация США якобы "вот-вот введёт санкции против Азербайджана, вернёт резолюцию 907" и вообще заставит всех плясать под дудку армянского лобби. Занятная логика: сначала врут про "геноцид", потом требуют денег и санкций, а напоследок раздают советы по управлению американской внешней политикой. Из-за этой схемы и ликвидируется сейчас USAID.

Мариам Халоян из Армянской Ассамблеи Америки вообще решила добавить драматизма, заявив, что Азербайджан "продолжает свою политику геноцида". Видимо, под "геноцидом" теперь понимается восстановление разрушенных после армянской оккупации территорий и возвращение коренного азербайджанского населения в свои дома.

Ну а кульминацией всего мероприятия станет визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна. Что ж, будет интересно посмотреть, как он будет в очередной раз финтить ушами.

Администрация новая, приоритеты у нее новые, но вот у армян ничего нового - всё те же попытки использовать любые площадки для продвижения своих мифов и манипуляций.