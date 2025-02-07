Автор: Акпер Гасанов

Может ли человек быть "гостем" на Земле? Сразу двое известных ученых - биолог Эллис Сильвер и лауреат Нобелевской премии Фрэнсис Крик - утверждают, что наша родина вовсе не эта планета. Их гипотеза, основанная на 12-летнем исследовании, будет рассматриваться научным сообществом со следующего года, пишет "BIOсфератум".

Я вовсе не хочу опровергать или поддерживать данную теорию. Я всего лишь обращаю внимание на то, что в научном мире нет стагнации, что регулярно появляются не только разнообразные достижения науки и техники, облегчающие нам жизнь, но и новые теории происхождения человека. На этом фоне особо веселит своей стабильностью армянская глупость.

"Улица Сарояна в "степанакерте" полностью разграблена азербайджанцами. На видео видно, что разрушена не только улица Сарьяна, но и участок до улицы Алекса Манукяна, который составляет целый квартал".

С такими истеричным сообщением выступил сегодня ряд армянских телеграм-каналов. И это - пример массового, неизлечимого помешательства.

Начнем с упорного нежелания армянских работников индустрии мифотворчества признать очевидное - нет никакого города "степанакерт", а есть город Ханкенди. И дело не только в какой-то поразительно страсти армянских мифотворцев к памяти бывшего дашнака, который переобулся в итоге в одного из 26 бакинских комиссаров, в итоге, по некоторым данным, умудрившись спастись от расстрела.

Как бы на дворе 2025 год, СССР нет уже более 30 лет, а армянские мифотворцы все еще молятся на Шаумяна. Это, впрочем, их история болезни. Азербайджан же, восстановив свои суверенитет и территориальную целостность в полном объеме, проводит что-то похожее на санитарную работу, очищая тот же Ханкенди от всего, что не имеет к нашей стране никакого отношения.

Какого, простите, хрена в Ханкенди должна быть улица, названная в период оккупации города армянской стороной, в честь американского драматурга и писателя армянского происхождения Уильяма Сарояна? Каков его вклад в азербайджанскую литературу и драматургию? Никакой. Тогда советуем армянским мифотворцам совершить коллективное пешее эротическое путешествие.

Даже как-то неудобно задерживать их в пути, напоминая о том, что в Ереване или в Гюмри нет улицы, названной в честь какого-либо азербайджанского писателя или драматурга. Нет в Армении и улицы Гаджи Зейналабдина Тагиева или иного азербайджанского мецената. И данный факт снова заставляет вспомнить про многолетнее травянистое растение, именуемое хреном.

Какого, повторюсь, хрена в азербайджанском городе Ханкенди должна быть улица Алекса Манукяна - покойного американского армянина, президента Армянского всеобщего благотворительного союза (AGBU)? Впрочем, вопросы к армянским мифотворцам возникают не только в связи с этим. Они, кажется, такую личную неприязнь испытывают даже к премьер-министру Армении Николу Пашиняну и иным представителям официального Еревана, что не только есть не могут, но и опровергают их заявления.

Никол Воваевич и его камарилья, как известно, в рамках переквалификации из "ястреба войны" в "голубя мира", регулярно заявляет об уважении территориальной целостности Азербайджана в полном объеме. И вот, оскорбляющие здравый смысл своими потугами тиражировать веру в нечто не существующее в природе армянские мифотворцы, по сути игнорируют слова премьер-министра Армении.

Да, на то они и мифотворцы, чтобы навязывать армянскому обществу веру в то, что привело к самоизоляции Армении и утрате ею многих атрибутов суверенитета и независимости. Но, все же, даже принимая в расчет функцию армянских мифотворцев, поражаешься их готовности выставлять себя в комическом свете. Остается теперь дождаться от них утверждения, что родиной человечества является не планета Земля, а мифическая "космическая Армения".