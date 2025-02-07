Визит к мифотворцам из "Ай дата": провальный вояж Пашиняна в США

Автор: Акпер Гасанов

"Мы не представляем никакого стратегического интереса для США, во-вторых, у нас там нет дипломатии, у нас нет профессиональных дипломатов, это люди с улицы, которые, вероятно, не понимают, что такой визит не организуется в последнюю минуту, его нужно было согласовывать за месяцы - с кем встречаешься, куда едешь".

Об этом в беседе с NEWS.am заявил политолог Артур Хачикян.

Таким был его ответ на простой и логичный вопрос - почему ни президент США Дональд Трамп, ни госсекретарь не приняли Никола Пашиняна в США?

"Власти не понимают, что такое дипломатия, они возложили все надежды на Байдена и остались без влияния в этой новой администрации. Его никто не встречал. Смотрите, мы подписали стратегическое соглашение с Америкой, но мы ничего от этого не получили, они даже не встретились с нашим лидером", - изрек А.Хачикян.

По сути, как ни крути, оказалось, что Никол Воваевич махнул в плохо подготовленный визит в США. Да, в попытки организовать встречу Пашиняна и Трампа были вовлечены все структуры армянского МИД, посольство Армении в США, также с просьбой способствовать встрече обратились к влиятельным американским республиканцам армянского происхождения. Но результат оказался нулевой.

Тем не менее Никол Воваевич полетел в США. Но, как оказалось, он и его команда, как и армянская диаспора США, явно переоценили факт короткой встречи с Дональдом Трампом в Париже, на церемонии открытия отреставрированного Собора Парижской Богоматери. Тогда мимолетное рандеву с новым президентом США Пашиняну устроил глава французского государства Эммануэль Макрон.

Но сейчас его, ясное дело, не было рядом с премьер-министром Армении. А без Макрона он Трампу и даром не сдался. Собственно, дабы хоть как-то смягчить последствия этого провального визита, вся информационная обслуга Пашиняна бросилась раздувать значимость его встречи с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

Ясное дело, что никакой конкретики по итогам этой встречи не было.

В общем, сделал Никол Воваевич очередное селфи и вернулся в окружение американских армян. Все эти дни, что Пашинян и его супруга Анна Акопян пребывают в США, они могут рассказывать американским армянам обо всем, что взбредет в голову, включая влияние велопробежек Воваевича на внутреннюю и внешнюю политику Армении.

Все равно же Пашиняну не удастся переубедить американских армян отказаться от мифов, которыми они жили, живут и планируют жить далее. Очередное тому доказательство - "Ай дата" Америки в рамках Международного саммита по религиозной свободе призвал руководство США предпринять действия по вопросам восстановления "арцаха", безопасности Армении и защиты армянских общин от Сирии и Ливана до армянского квартала Иерусалима.

Как видим, перед нами попытка одним махом объять необъятное. Странно, что "Ай дата" не призвала обеспечить выделение руководством США средств на поиск армян на иных планетах Солнечной системы, с последующей защитой их от кого бы то ни было. Впрочем, во времена могущества USAID может быть и под такую авантюру денег можно было бы выбить. Сейчас же все обстоит совсем иначе.

От USAID остались только воспоминания, Трамп Пашиняна в упор видеть не хочет, а "арцаха" не было, нет и не будет. Есть Карабахский экономический регион Азербайджана и Восточный Зангезур. В этом году на их восстановление будет выделено по меньшей мере 4 миллиарда манатов. Также добавлю, что за три последних года Азербайджан сумел вернуть бывших переселенцев в 10 населенных пунктов.

На освобожденных территориях Азербайджана уже живет около 30 тысяч человек - работают на различных должностях, в строительстве, на госслужбе и в других сферах. Такова реальность. Но "Ай дата" снова доказывает, что живет мифами. Что выглядит совсем забавно, если учитывать тот факт, что прямо сейчас у руководителей "Ай дата" есть прекрасная возможность поговорить с тем самым Пашиняном, который регулярно заявляет, что признает территориальную целостность нашей страны в полном объеме. Впрочем, мифы, ожидания и стенания "Ай дата" не имеют никакого отношения к процессам, что в реальности протекают и будут протекать на Южном Кавказе вообще и в азербайджано-армянских отношениях в частности. Тут последнее слово остается за нашей страной.