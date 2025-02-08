Пещерный армянский нацизм и расизм: примеры проявления

Автор: Акпер Гасанов

Глава комитета по туризму Армении Лусине Геворкян "шокировала" представителей гостиничного бизнеса на недавней встрече, заявив о необходимости выделения специальных "молельных мест для мусульман" в отелях страны. По ее словам, в противном случае гостиницы могут столкнуться с риском потери лицензии. Однако участники встречи отметили, что в действующих стандартах таких требований нет. Об этом написала газета "Грапарак".

Геворкян объяснила, что это необходимо "в связи с выходом Армении на арабский туристический рынок". Однако среди участников встречи возникли предположения, что истинная причина новых требований может быть связана с ожидаемым возвращением азербайджанцев, которые вскоре могут получить свободный доступ в страну.

О чем это говорит? О том, что армянское общество все еще не излечилось от азербайджанофобии и туркофобии. В качестве доказательства последнего укажу на примеры реакции рядовых армян и представителей правоохранительных органов данной страны на посещение Еревана турецкими блогерами. Сказать, что реакция была негативной - значит ничего не сказать.

Турецких блогеров неоднократно останавливали на улицах сотрудники спецслужб в штатском, просили предъявить документы. Да и рядовые граждане Армении, узнав что перед ними турок, не стеснялись выражать недовольство. Самая мягкая реакция состояла в вопросе "Как ты сюда вообще попал?". И это говорят граждане той самой Армении, которые массово посещают курорты Турции летом.

Да, они приезжают не из РА, а через третьи страны. Но отдыхают-то они в Турции, будучи гражданами Армении! Да и работает там, в той же сфере туризма, немало граждан Армении. Я уже не говорю о представительницах самой древней профессии. Женщины с пониженной социальной ответственностью из РА давно уже проторили дорожку в Турцию. И никто их оттуда не гонит. Наоборот, щедро оплачивает их услуги.

Так что удивление граждан Армении при виде гражданина Турции в Ереване, мягко говоря, являет пример поразительной наглости. Особенно, если вспомнить о том, что в Турции не только есть действующие армянские церкви, но и есть масса торговых объектов , принадлежащих армянам. Плюс, армяне выпускают в Турции свои газеты. Даже депутат парламента Турции армянского происхождения был - Гаро Пейлан его зовут.

Он, кстати, регулярно делал и делает антитурецкие и антиазербайджанские заявления. Но никто его в Турции не преследует. А вот в Армении, как видим, начинается истерика от одного только вида блогера из Турции и от одной только информации о необходимости выделения специальных "молельных мест для мусульман" в отелях страны. В воспаленном мозгу армянских националистов сразу зажигается лампочка азербайджанофобии.

И это при том, что в реальности все может быть именно так, как утверждает Лусине Геворкян. То есть, в Армении вполне могут стараться завлечь туристов из арабских стран. Но попробуй все это объясни тем, кто неизлечимо болен азербайджанофобией! В связи с этим напомню, что сравнительно недавно грузинскую активистку Самиру Байрамову, азербайджанку по национальности, не впустили в Армению.

Об этом сама Байрамова написала в соцсети X.

"Из-за плохой погоды самолет, направлявшийся в Тбилиси, совершил вынужденную посадку в аэропорту Еревана. Меня, гражданку Грузии, не пустили в страну, сказали: "Ваша национальность проблематична"".

Это пример пещерного расизма. Не первый, замечу. Напомню, например, о случившемся 14 апреля 2023 года.

Тогда, на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике, прошедшего в столице Армении Ереване, демонстративными действиями, направленными на разжигание национальной ненависти и вражды, публично был сожжен государственный флаг Азербайджана. После этого на чемпионате Европы в Ереване неизвестные изрезали вывешенные азербайджанский и турецкий флаги.

Кроме того, акции публичного сожжения турецкого и азербайджанского флагов являются регулярными 24 апреля каждого года, когда армяне традиционно вспоминают про мифический "геноцид" в Османской империи. Впору спросить у всех тех зарубежных политиков, дипломатов, журналистов, что с пеной у рта рассказывают о важности скорейшей нормализации турецко-армянских и азербайджано-армянских отношений - как быть с этими проявлениями пещерного нацизма и расизма со стороны граждан Армении? Впрочем, это риторический вопрос.