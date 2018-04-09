У Армении новый президент

Армен Саркисян сегодня, 9 апреля, на специальном заседании Национального Собрания РА с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения, передает Day.Az со ссылкой на Panorama.

Для торжественной церемонии вступления Армена Саркисяна в должность 4-го президента Республики Армения 9 апреля было созвано специальное заседание Национального Собрания в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване.

После церемонии правительство Армении во главе с Кареном Карапетяном подаст в отставку. До 17 апреля в Национальном Собрании РА будут выдвинуты кандидаты в премьер-министры, а 17 апреля состоятся выборы главы правительства, после чего в 5-дневный срок президенту будут представлены кандидаты в министры, а в 15-дневный срок 2/3 членов кабмина должны быть уже назначены.

Отметим, тем самым конституционные изменения по итогам референдума 2015 г. полностью вступят в силу, и Армения совершит переход к парламентской модели правления.

Армянский парламент 90 голосами "за" и 10 голосами "против" избрал 2 марта 2018 года Армена Саркисяна четвертым президентом Армении.