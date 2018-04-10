Президент Ильхам Алиев поздравил главу Коста-Рики
10 апреля 2018 16:40 117
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник поздравил новоизбранного Президента Коста-Рики Карлоса Альварадо Кесаду.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Поздравляю вас с избранием на пост Президента Коста-Рики. Надеюсь, что отношения Азербайджана с Коста-Рикой будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей ответственной работе", - говорится в поздравлении главы государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!