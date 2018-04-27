"Карабахский клан" - реальность Армении, он просто так не сдастся

Термин "карабахский клан" не всегда правильно воспринимается и трактуется за пределами нашего региона. Слишком прямолинейно, без попыток подключить логику и понимания темы.

Заметим, что "карабахский клан" - понятие более широкое, чем география рождения. И смена кого-то из уроженцев Карабаха на уроженцев Армении в этом клане вовсе не меняет его сути. За двадцать лет пребывания клана у власти в Армении, внутри него происходили определенные процессы, менялись лица, но отцы-основатели - карабахские армяне Роберт Кочарян, Серж Саргсян и некоторые другие - сохраняли его монолитность.

Вот, например, что пишет на своей странице в Фейсбук политолог Сергей Маркедонов (грамматика и пунктуация сохранены): "...место Оганяна, который из Карабаха пришел Викен Саркисян, который не оттуда, он - ереванец. Есть министр Армен Геворгян, ереванец, учился в Оренбурге (привет оренбургскому клану!), есть министр Давид Арутюнян, тоже ереванец. Карен Карапетян, которого у нас причисляют к "клану". Но он родился в Степанакерте, а в школу пошел в Ереване. Потом карьеру делал там же в Госплане, потом был связан с Газпромом. Тогда уж газпромовский клан".

Прокомментировать такой взгляд на вопрос мы попросили азербайджанского политолога Ильгара Велизаде.

По словам нашего собеседника, в последнее время стало модно говорить, что в Армении нет никакого "карабахского клана", что выходцы из Нагорного Карабаха не могут считаться представителями сколько-нибудь сплоченной группы в армянской власти. Даже приводятся примеры, что многие видные представители армянской политической элиты - выходцы из Армении, а не из нагорной части Карабаха, то есть с оккупированных территорий Азербайджана, отметил Велизаде.

"Так вот, к сведению тех, кто не в курсе. В клановой организации армянской власти большое значение имеют кумовство и своячничество. Свояком не обязательно может быть земляк или родственник, но свояк - это непременно человек семьи, в широком понимании - клана. В этой системе определенную роль играют лица, которые тесно связаны (политические, бизнес-связи) со своими покровителями. Так, близким человеком Роберта Кочаряна в нынешней армянской власти считается и.о. вице-премьера Армен Геворгян, который лоббирует бизнес-интересы Кочаряна в нынешней администрации и правительстве, вплоть до контроля над важнейшими финансовыми потоками. В период правления Роберта Кочаряна работал его помощником в правительстве, занимал посты помощника президента, первого заместителя руководителя президентского аппарата, руководителя аппарата, секретаря Совета национальной безопасности. Он родился в Армении, но можно ли его рассматривать отдельно от Кочаряна и интересов его семьи - в широком понимании?

Или возьмем Карена Карапетяна, о котором говорит Маркедонов. Он - практически односельчанин Роберта Кочаряна. Можно ли говорить, что в выдвижении его на пост руководителя "АрмРосгазпрома" сыграли роль только "выдающиеся деловые качества" этого человека? Между ними и сейчас неплохие отношения, мягко говоря. Можно ли его рассматривать вне той системы связей, которую иначе как семейной, земляческой или клановой не назовешь.

Есть еще масса других примеров, доказывающих клановость армянской власти. Так, Саргсян, уходя с поста лидера РПА, предложил кандидатуру Кочаряна. Не потому ли, что хочет сохранить клановый принцип в системе управления страной, который был смоделирован Кочаряном, а в годы правления самого Саргсяна был изменен, модернизирован под его требования, но не ликвидирован?" - отметил Ильгар Велизаде.

Заметим, что хотят признавать существование "карабахского клана" в тех или иных политологических кругах, или нет, он остается страшной реальностью Армении. Он стал большой проблемой и настоящей трагедией для армянского народа. В ближайшие несколько дней этот преступный клан, скорее всего, в определенном смысле прикажет долго жить. И этим Армения избавится от очень большой и темной части своей государственной биографии.

Однако нет гарантий, что клан уйдет спокойно, без эксцессов. И последствия "карабахского" правления в Армении будут ощущать еще долго.

Зульфугар Ибрагимов