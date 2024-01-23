Марго Робби выпустит книгу с образами в стиле Барби

Актриса Марго Робби и ее стилист Эндрю Мукамаль выпустят книгу с образами из мирового промо-тура фильма "Барби". Об этом сообщил Мукамаль в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Книга получила название "Барби: мировой тур". Релиз запланирован на 8 марта. На обложке изображена Марго Робби в образе легендарной куклы компании Mattel. Актриса одета в блестящий топ, розовый твидовый костюм Chanel и туфли на каблуках.

Эндрю Мукамаль признался, что идея создания книги возникла у него, когда он думал над гардеробом Марго Робби для пресс-тура фильма "Барби" в марте 2023 года.

"Эта книга - плод любви. Она посвящена всем любителям Барби и поклонникам моды во всем мире", - написал звездный стилист.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!