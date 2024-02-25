Блогерша удивила зрителей неожиданными находками в секонд-хенде

Блогерша Моника Паулино удивила зрителей неожиданными находками в секонд-хенде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, которая насчитывает 30,3 тысячи подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Девушка поделилась видео из машины, в котором показала свои покупки. "Мне бы хотелось поблагодарить невероятно добрых людей, которые жертвуют дизайнерские вещи в комиссионный магазин", - заявила она.

Так, инфлюэнсерша продемонстрировала на камеру черные балетки люксового бренда Givenchy с золотистой цепью на пятке. По ее словам, данная модель стоит 700 долларов, но в комиссионном магазине она продавалась за 11 долларов. При этом Паулино отметила, что у нее был купон и по нему ей удалось приобрести обувь за восемь долларов.

Подписчики поздравили автора ролика с покупкой и рассказали о своих находках в подобных заведениях. "Какая удивительная находка!", "Я нашла свою сумочку Gucci в Goodwill за 14 долларов. Ее первоначальная цена - две тысячи долларов", "Великолепно!" - писали они.

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