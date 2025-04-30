Терапевт раскрыл неожиданный способ поддержать здоровье после 40

Врач-терапевт Тим Туитан призвал совершать после еды прогулки с метеоризмом.

Как передает Day.Az, такой неожиданный способ поддержать здоровье после 40 лет он предложил на своей странице в Instagram, пишет HuffPost.

Врач объяснил, что прогулка после еды часто сопровождается метеоризмом, так как пища провоцирует газообразование, а ходьба помогает вывести эти излишки газа из кишечника. Помимо этого, по словам терапевта, такой променад снижает риск развития диабета второго типа.

"С возрастом, особенно после 40 лет, риск диабета повышается", - предупредил Туитан.

Терапевт также назвал ходьбу хорошим способом контролировать уровень сахара в крови. Он уточнил, что прогулки позволяют организму лучше регулировать выработку инсулина и предотвращают резкие скачки сахара после еды.

Кроме того, по словам специалиста, поскольку прогулки являются полезным видом физической активности, они помогают снизить риск развития нескольких видов рака.