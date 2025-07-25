Мужчина прикинулся послом и возглавил посольство несуществующей страны

В Индии задержали мужчину, организовавшего фальшивое посольство в арендованном здании. Об этом сообщает News4Jax, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

47-летний Харшвардхан Джайн прикинулся послом и обманывал людей, обещая трудоустройство за рубежом. По данным полиции, аферист называл себя советником несуществующих государств - Себорги и Вестарктики. В его "посольстве" обнаружили фальшивые печати МИД Индии и 35 других стран, а также фотографии с мировыми лидерами. Полиция изъяла автомобили с поддельными дипломатическими номерами и 4,5 миллиона рупий (около 4,2 миллиона рублей).

Мошеннику предъявлены обвинения в мошенничестве, подделке документов и отмывании денег через офшорные компании.