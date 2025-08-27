35-летний миллионер поделился правдой о своих расходах

Пользователь Reddit с ником Chirosu рассказал другим посетителям портала, как ему удалось сколотить состояние к 35 годам, несмотря на отсутствие высшего образования.

Как передает Day.Az, он также раскрыл правду о том, как менялось его отношение к расходам в течение жизни.

"Я владею пятью компаниями из сегмента малого бизнеса, но уже давно не вмешиваюсь в повседневные дела. Первый миллион заработал на химчистке. Постепенно я заходил в другие сферы, но оставлял себе ровно столько, сколько хватало на еду и достаточно простую жизнь", - написал автор.

После этого он поочередно открыл прачечную, компанию, специализирующуюся на ландшафтном дизайне, занялся поставками сантехники, а также основал сервис подбора нянь. На все это у мужчины ушло около восьми лет, что потребовало крайне дисциплинированного отношения к расходам. Чуть свободнее распоряжаться деньгами он стал только в тот момент, когда понял, что может тратить всю прибыль.

"Теперь я регулярно трачу деньги на частные самолеты, хотя порой летаю и коммерческими рейсами, отели и впечатления. Были и крупные разовые покупки - дорогой внедорожник, дом для родителей и оплата медицинских счетов близкого человека", - признался Chirosu.

Он добавил, что никто из его близких не догадывается, насколько он богат - он не рассказывает им из скромности. При этом он инвестировал свои деньги в 12 проектов бизнесменов из Лос-Анджелеса, что обеспечивает ему практически бесперебойный поток доходов.