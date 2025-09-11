Звезда «Дневников вампира» объяснила решение покинуть сериал

Исполнительница одной из главных ролей в телесериале "Дневники вампира" канадская актриса Нина Добрев объяснила, почему она покинула проект.

Как передает Day.Az, ее цитирует New York Post.

В книге журналистки Саманты Хайфилл "Я чувствовала себя эпично: устная история "Дневников вампира"" (I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries) Добрев вспомнила о своем решении покинуть сериал, поскольку ей платили меньше, чем коллегам-мужчинам Полу Уэсли и Йену Сомерхолдеру.

"Это была немного сложная ситуация, поскольку в моем контракте говорилось, что я должна буду играть только Елену, но я играла сразу несколько персонажей, что удваивало мою рабочую нагрузку", - поделилась артистка, уточнив, что ей приходилось проводить на съемочной площадке вдвое больше времени и запоминать вдвое больше реплик.

Автор книги написала, что Добрев "добилась успеха в получении большего количества денег", но она все равно зарабатывала меньше, чем Уэсли и Сомерхолдер. "Они [студия] просто сказали, что из принципа не поднимут меня до уровня парней, и это было, наверное, самое обидное, потому что казалось, что я действительно усердно работаю, вкладываю в это всю свою душу, кровь, пот и слезы", - добавила актриса.