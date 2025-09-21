Карли Клосс стала матерью в третий раз

Супермодель Карли Клосс стала матерью в третий раз.

Как передает Day.Az, муж манекенщицы Джошуа Кушнер опубликовал фото в Instagram.

18 сентября Карли Клосс родила дочь, которую они с супругом назвали Рэй Флоренс. На снимке новорожденная девочка была запечатлена в розовой шапке и одеяле. Ребенок спал в кровати.

"Рэй Флоренс 18.09.2025", - подписал Кушнер пост. 