https://news.day.az/popularblog/1781972.html

Карли Клосс стала матерью в третий раз - ФОТО

Супермодель Карли Клосс стала матерью в третий раз. Как передает Day.Az, муж манекенщицы Джошуа Кушнер опубликовал фото в Instagram. 18 сентября Карли Клосс родила дочь, которую они с супругом назвали Рэй Флоренс. На снимке новорожденная девочка была запечатлена в розовой шапке и одеяле. Ребенок спал в кровати.