Карли Клосс стала матерью в третий раз - ФОТО
Супермодель Карли Клосс стала матерью в третий раз.
Как передает Day.Az, муж манекенщицы Джошуа Кушнер опубликовал фото в Instagram.
18 сентября Карли Клосс родила дочь, которую они с супругом назвали Рэй Флоренс. На снимке новорожденная девочка была запечатлена в розовой шапке и одеяле. Ребенок спал в кровати.
"Рэй Флоренс 18.09.2025", - подписал Кушнер пост.
