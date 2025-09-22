Блогерша предложила токсичный способ расстаться с изменником

Блогерша Мег Нил предложила токсичный способ расстаться с изменниками, который стал вирусным в соцсетях.

Как передает Day.Az, о методе Нил и его оценке с точки зрения психолога пишет издание Metro.

Чтобы разорвать четырехлетние отношения с неверным партнером и не остаться с разбитым сердцем, Нил решила встречаться с ним до тех пор, пока не возненавидела. Блогерша предложила перестать ревновать, "сидеть сложа руки, позволять ему относиться к вам неуважительно" до тех пор, пока решение уйти не покажется наиболее органичным.

"Чувства, которые вы испытываете к этому человеку, начнут исчезать, потому что он снова и снова станет проявлять к вам неуважение. Вы разобьете себе сердце миллион раз, оставаясь рядом и наблюдая за изменами, но пока это происходит, вы исцеляетесь", - уверена она.

Как считает эксперт по знакомствам Клэр Ренье, такой подход очень опасен, поскольку не решает проблему, а приводит к новым. По ее мнению, такое поведение фактически приравнивается к эмоциональному избеганию, служащему способом увильнуть от боли при неприятных разговорах и разрыве отношений в краткосрочной перспективе, однако заставляющему копить горечь и негодование внутри. "Эта тенденция нормализует эмоциональную незрелость и предполагает, что единственный способ избежать ситуации - это пассивно-агрессивное поведение", - отметила специалистка. Подобное поведение может затруднить формирование здоровых, подлинных и длительных счастливых отношений в будущем.