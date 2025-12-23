https://news.day.az/popularblog/1804481.html Дочери Азера Бахшалиева отметили день рождения - ВИДЕО У дочери покойного артиста Азера Бахшалиева был день рождения. Как передает Day.Az, члены семьи торжественно отметили 3-летие дочери актера, маленькой Зулейхан. Красочными кадрами в соцсетях поделилась жена известного телеведущего Илькина Хасани Айсель Хасани. Напомним, что актер Азер Бахшалиев скончался в январе этого года.
