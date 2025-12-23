Дочери Азера Бахшалиева отметили день рождения

У дочери покойного артиста Азера Бахшалиева был день рождения.

Как передает Day.Az, члены семьи торжественно отметили 3-летие дочери актера, маленькой Зулейхан.

Красочными кадрами в соцсетях поделилась жена известного телеведущего Илькина Хасани Айсель Хасани.

Напомним, что актер Азер Бахшалиев скончался в январе этого года.