Самая узкая улица Праги привлекла внимание Арифы Эминли

Чёртовка считается одной из самых узких улиц не только в Праге, но и в Европе. Её ширина составляет всего около 50-70 сантиметров, поэтому двум людям разойтись здесь невозможно.
Именно по этой причине на улице установлен настоящий пешеходный светофор: когда с одной стороны загорается зелёный свет, с другой включается красный, чтобы люди не застревали посередине прохода.
