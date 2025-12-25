Самая узкая улица Праги привлекла внимание Арифы Эминли

Трэвел-блогер Арифа Эминли рассказала о самой узкой улице Праги - Чертовке.

Как передает Day.Az, интересными фактами о необычном месте она поделилась в своём блоге.

Чёртовка считается одной из самых узких улиц не только в Праге, но и в Европе. Её ширина составляет всего около 50-70 сантиметров, поэтому двум людям разойтись здесь невозможно.

Именно по этой причине на улице установлен настоящий пешеходный светофор: когда с одной стороны загорается зелёный свет, с другой включается красный, чтобы люди не застревали посередине прохода.