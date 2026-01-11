https://news.day.az/popularblog/1808641.html А вы когда-нибудь видели вращающиеся дома? - ВИДЕО Азербайджанская блогер Айсель Шукур в своем Instagram поделилась видео необычных вращающихся домов, расположенных в турецком городе Трабзон. Как передает Day.Az, такие здания представляют собой уникальную архитектурную особенность региона и привлекают внимание туристов и местных жителей.
А вы когда-нибудь видели вращающиеся дома? - ВИДЕО
Азербайджанская блогер Айсель Шукур в своем Instagram поделилась видео необычных вращающихся домов, расположенных в турецком городе Трабзон.
Как передает Day.Az, такие здания представляют собой уникальную архитектурную особенность региона и привлекают внимание туристов и местных жителей.
