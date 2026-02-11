https://news.day.az/popularblog/1815381.html Элегантный образ Лейлы Насирли ко Дню святого Валентина - ВИДЕО Азербайджанский блогер Лейла Насирли поделилась элегантной съёмкой ко Дню святого Валентина. Как передает Day.Az, соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram. В ролике Лейла предстала в изящном чёрном платье с вырезом на спине.
В ролике Лейла предстала в изящном чёрном платье с вырезом на спине. Образ дополнили выразительный макияж и распущенные локоны, подчеркнувшие её утончённый стиль.
