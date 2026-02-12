https://news.day.az/popularblog/1815574.html

Ожидание и реальность от посещения Золотого моста во Вьетнаме - ВИДЕО

Азербайджанский блогер под никнеймом zeyyna показала ожидание и реальность от посещения Золотого моста во Вьетнаме. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась у себя на странице в Инстаграм.