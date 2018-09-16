Звезда «Друзей» вышел на связь после сложной операции
16 сентября 2018 11:39 220
Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри рассказал, что провел три месяца в больнице после сложной операции. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Fox News.
"Три месяца на больничной койке", - написал актер в твиттере после шести месяцев молчания.
Телеканал подчеркивает, что Перри был прооперирован после обнаружения у него гастроинтестинальной перфорации - отверстия в одной из областей желудочно-кишечного тракта. Отмечается, что болезнь сопровождается сильными болями в области живота.
Fox News подчеркивает, что месяцем ранее представитель актера передала поклонниками благодарности от Перри. При этом сам он попросил не нарушать его личное пространство.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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