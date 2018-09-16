Звезда «Друзей» вышел на связь после сложной операции

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри рассказал, что провел три месяца в больнице после сложной операции. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Fox News.

"Три месяца на больничной койке", - написал актер в твиттере после шести месяцев молчания.

Телеканал подчеркивает, что Перри был прооперирован после обнаружения у него гастроинтестинальной перфорации - отверстия в одной из областей желудочно-кишечного тракта. Отмечается, что болезнь сопровождается сильными болями в области живота.

Fox News подчеркивает, что месяцем ранее представитель актера передала поклонниками благодарности от Перри. При этом сам он попросил не нарушать его личное пространство.