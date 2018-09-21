Известный американский рэпер отправляется в тюрьму
Известный американский рэпер и продюсер Шуг Найт заключил сделку со следствием и будет приговорён к 28 годам лишения свободы за убийство. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает TMZ.
В январе 2015 года рэпер сбил на пикапе двоих человек. Один из них скончался в больнице. Погибшим оказался друг Найта и сооснователь Heavyweight Records Терри Картер. По словам очевидцев, Найт наехал на мужчин после обострения спора. Сам рэпер впоследствии заявлял, что не хотел переезжать мужчин, а всего лишь пытался скрыться, так как боялся, что они его застрелят.
28-летний срок сократят почти на три с половиной года - это время продюсер провёл за решёткой во время судебного процесса. Сам 53-летний музыкант согласился не оспаривать обвинения в убийстве, совершённом в состоянии аффекта.
Шуг Найт является соучредителем и бывшим гендиректором Death Row Records, где выпускались, в частности, 2Pac, Dr. Dre и Snoop Dogg.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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