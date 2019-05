На арене "Экспо Тель-Авив" города Тель-Авив 18 мая пройдет финал 64-го международного конкурса песни "Евровидение". За победу будут бороться 10 участников, которые прошли в первом полуфинале, 10 исполнителей, которые прошли во втором полуфинале и 5 стран-основательниц - Великобритания, Франция, Италия, Испания и Германия, а также Израиль как страна-победитель.

Как передает Day.Az, об этом пишет Trend.

Главным фаворитом "Евровидения-2019", как и раньше, букмекеры считают представителя из Нидерландов Дункана Лоуренса с композицией "Arcade". На втором месте участница из Австралии Кейт Миллер-Хайдке с "Zero Gravity", на третьем - Джон Люндвик из Швеции с песней "Too Late for Love", на четвертом - Лука Хенни из Швейцарии с "She Got Me", а на пятом - наш Чингиз Мустафаев.

Представитель Азербайджана Чингиз Мустафаев выступит в финале под номером 20. Авторы композиции "Truth" ("Правда") - международная группа: Борислав Миланов, Трей Кэмпбелл, Бо Дж, Пабло Динеро, Хостесс и Чингиз Мустафаев. Сценический номер исполнителя включал в себя графическое оформление и визуальные эффекты. На сцене стояли два робота, которые по задумке постановщиков чинили разбитое сердце артиста.

Порядок выступления в финале "Евровидения-2019": Мальта, Албания, Чехия, Германия, Россия, Дания, Сан-Марино, Северная Македония, Швеция, Словения, Кипр, Нидерланды, Греция, Израиль, Норвегия, Великобритания, Исландия, Эстония, Беларусь, Азербайджан, Франция, Италия, Сербия, Швейцария, Австралия, Испания.

Кроме того, в финале зрители увидят грандиозное выступление Мадонны, Кончиты Вурст и Верки Сердючки.