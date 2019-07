В Баку в Elektra Events Hall, 11 июля в 18.00, пройдет финал Miss & Mister Grand Azerbaijan 2019. Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend организатор проекта Эльхан Пашаев.

В финальном вечере примут участие 12 парней и 10 девушек, которые прошли отборочные туры. Гостям будет представлена развлекательная программа и after party в Enerji Club с участием DJ CHİNA. Гости вечера также примут участие в определении победителей. Обладатели Standart билетов получат право на 5 голосов, а VİP - 15 голосов на каждого победителя среди парней и девушек. Эти голоса будут суммированы с баллами жюри.

Будут определены победители в номинациях: Miss/Mister Grand Azerbaijan 2019, 1st runner up - Miss/Mister Grand Azerbaijan 2019, 2nd runner up - Miss/Mister Grand Azerbaijan 2019, 3rd runner up - Miss/Mister Grand Azerbaijan 2019, Miss/Mister Grand Photomodel 2019, Miss/Mister Grand Catwalk 2019, Miss/Mister Grand Physic 2019, Miss Grand Sharm 2019, Mister Grand Style 2019.

Для приобретения билетов:

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az, Milli.az, Azernews.az

