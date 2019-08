Американская певица Дженнифер Лопес в воскресенье даст концерт на сцене спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" в рамках турне It`s My Party ("Это моя вечеринка") по случаю своего 50-летия. Это будет первый за семь лет приезд артистки в Санкт-Петербург, сообщила пресс-служба организатора шоу - компании Matreshka concerts, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Певица отметила юбилей 24 июля.

"Шоу It`s My Party <...> зрители смогут увидеть 11 августа 2019 года на сцене СКК "Петербургский". Первый и пока единственный раз дива давала сольный концерт в Петербурге в 2012 году. Спустя семь долгих лет певица вновь возвращается с шоу It`s My Party, чтобы отметить свой юбилей вместе с вами", - говорится в сообщении.

Для концерта на многотысячном стадионе Лопес приготовила "множество сюрпризов: целый вечер хитов времен Jenny from the Block, невероятная хореография, блистательные наряды и декорации, шик и гламур", отмечают организаторы.

Дженнифер Лопес - актриса, танцовщица, певица. На музыкальной сцене дебютировала в 1999 году с альбомом On The 6. Всего на счету артистки восемь студийных пластинок, проданных тиражом более 40 млн экземпляров.

