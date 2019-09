Популярный в 1970-х и 1980-х певец Эдди Мани скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 70 лет после продолжительной болезни. Об этом в пятницу сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2018 году Мани рассказал о том, что страдает раком пищевода. Борьбе артиста с болезнью, его гастрольной жизни и отношениях с семьей было посвящено выходившее в прошлом году на американском ТВ реалити-шоу Real Money.

Мани записывал песни в таких жанрах, как классический рок, поп-рок и пауэр-поп. Его популярность совпала с первыми годами вещания американского MTV, в ротацию которого входили клипы артиста, снятые в комедийном ключе.

Эдди Мани был наиболее известен по ставшим хитами чартов композициям Two Tickets to Paradise, Baby Hold On, Shakin и Take Me Home Tonight (совместно с Ронни Спектором). Он записал 11 альбомов, четыре из которых заслужили платиновый статус.

Многие песни Мани использовались создателями популярных фильмов, сериалов и телешоу. Так Take Me Home Tonight звучала в комиксном блокбастере "Стражи галактики". Несколько композиций Эдди Мани вошли в саундтреки видеоигр Grand Theft Auto: San Andreas и Guitar Hero.

Настоящим именем артиста было Эдвард Джозеф Махони. Перед тем, как переехать в Калифорнию и заняться музыкой, он два года служил в полиции Нью-Йорка.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!