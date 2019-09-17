48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк больна раком.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В результате этого медики обнаружили серьезные осложнения - у Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Актриса по-прежнему в коме.

А на днях стало известно, что из Instagram звезды скрыли все комментарии. Более того, на данный момент отсутствует возможность оставлять новые комментарии.

Отметим, что пользователи Сети предполагают, что такое решение было принято в связи с тем, что многие оставляют негативные сообщения в адрес Анастасии Заворотнюк. Подписчики дочери актрисы Анны рекомендуют ей сделать то же самое: "Аня, отключите комментарии, столько беспардонных людей. Зачем вам читать весь этот бред?" - пишут они.

Н. Гасымова

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