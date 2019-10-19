Американский режиссер Квентин Тарантино отказался перемонтировать фильм "Однажды в...Голливуде" так, чтобы его выпустили в прокат в Китае. Об этом сообщает THR, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Накануне источник рассказал, что дочь Брюса Ли обратилась в госуправление Китая по делам кино с просьбой изменить сцены с изображением ее отца. После этого выход в китайский прокат фильма с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби, намеченный на 25 октября, был отложен на неопределенный срок.

Единственный фильм Тарантино, который до этого выходил в этой стране был "Джанго освобожденный" (2012 год). Драма сначала тоже получила разрешение на показы в кинотеатрах, но потом цензоры настояли на том, чтобы из картины убрали сцены насилия.

У создателей картины на это ушел месяц, к тому времени появились пиратские копии фильма с китайскими субтитрами. Поэтому когда переделанная версия "Джанго освобожденного" наконец-то вышла в прокат, то смогла заработать всего лишь 2,6 миллиона долларов.

Прокатчики рассчитывали, что "Однажды в...Голливуде" соберет не менее 50 миллионов долларов. Теперь из-за таких резких перемен под финансовым ударом оказались, как пекинская компания Bona Film Group, так и студия Sony Pictures, которые отказались от комментариев, по сообщению The Hollywood Reporter.



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